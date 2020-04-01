Мелисса лекарственная

Мелисса лекарственная - многолетнее растение, листья которого - нежная пряность с лимонным ароматом. Эта пряность была известна и древним римлянам 2 тысячи лет тому назад. Это холодостойкое растение, но в отличие от котовника лимонного, с которым ее часто путают, менее зимостойка. В наших условиях на зиму ее рекомендуется укрывать перегноем, соломой или окучивать.

В культуре возделывают два сорта иностранной селекции: Кведлинбургская стелющаяся и Эрфурдская прямостоящая. Цветет мелисса на второй год.

Как пряность кладут рыбные блюда и рис, молоко. Если из листьев мелиссы заварить чай, то он будет с запахом лимона, но не кислый.

Настой мелиссы уменьшает количество сердечных сокращений, одышку, снижает артериальное давление, возбуждает аппетит, помогает при желчных и почечных коликах, показан при неврозах различного происхождения. Сок используется для лечения аллергических дерматитов.

Схема посадки рассады 30x30 см. К почвам малотребовательна, но плохо растет на кислых, тяжелых и заболоченных почвах.

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