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::. Майоран садовый | Зелёная аптека
Майоран садовый
Майоран садовый - многолетнее растение, но в нашем регионе (Ленинградская область) это теплолюбивое южное растение вымерзает и поэтому его у нас выращивают рассадой.
Эта пряность известна с древних времен, кроме того, ее высоко ценили и как лекарственное средство, помогающее от многих недугов.
Майоран как специю используют очень широко для консервного и колбасного производства, в кулинарии и виноделии. В пищу употребляют листья в свежем, сушеном и поджаренном виде; как пряность добавляют к салатам, рыбным, овощным блюдам, сыру, колбасам.
В медицине используют как спазмолитическое и антисептическое при гастритах с пониженной кислотностью, хронических холециститах, а также как общетонизирующее, витаминное, успокаивающее. Настой травы пьют при бессоннице, головных болях, истощении, спазмах желудка.
Схема посадки растений 15x15 см. Майоран требователен к почве и влаге. Хороший урожай формирует на открытых, освещенных местах.




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::. прочитало: 119 | автор: sadovod | Вчера, 09:51 | Комментариев 0 |
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