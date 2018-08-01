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::. Салат: особенности выращивания | Овощеводство / салат
Салат: особенности выращивания
Скороспелый и неприхотливый салат пользуется большой популярностью среди огородников. Благодаря большому разнообразию видов и сортов эта культура позволяет не только разнообразить стол, но и украсить грядки, ведь для посадки можно подобрать салаты с самой разнообразной формой и расцветкой листьев, многие из которых по красоте и эффектности не уступают декоративным растениям. К тому же любая разновидность салата – это кладезь полезных веществ. Включив в рацион свежие хрустящие листья салата, можно наилучшим образом сбалансировать свое питание и насытить организм всеми необходимыми биологически активными соединениями.
Если сгруппировать все известные на сегодняшний день сорта этой зеленной культуры, можно разделить их на три разновидности – салат листовой, полукочанный и кочанный. Листовые салаты формируют пышную розетку гладких или кудрявых листочков. Полукочанные салаты образуют из листьев рыхлые кочаны, а кочанные разновидности отдают урожай в виде плотных сочных кочанов округлой либо продолговатой формы. Сорта салата различаются не только окраской и формой листьев, но и сроками созревания, самые скороспелые из которых отдают свой урожай уже через 3-4 недели после появления всходов. Благодаря этому появляется возможность высевать салат в несколько заходов и получать витаминную зелень на протяжении всего теплого времени года. Радует и то, что данная культура не требует к себе особого ухода и для получения хорошего урожая огороднику нужно соблюдать всего лишь несколько нехитрых правил.
Салат – холодостойкая культура. Его семена обладают отличной всхожестью и начинают прорастать уже при температуре +5°С, что позволяет высевать их весной в самые ранние сроки. При выборе места для посадки следует руководствоваться светлолюбивостью салата, поскольку в затенении он не только хуже развивается, но и накапливает нитраты в листьях, а также учитывать правила севооборота. Эта культура отлично будет развиваться после картофеля, томатов, перца, огурцов и капусты.
Грядку под посадку желательно подготовить осенью. Под перекопку вносят не менее 0,5 ведра перегноя, 40 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 м?. Весной почву разрыхляют, делают неглубокие борозды, проливают их водой и высевают семена, заделывая на глубину 0,5-1 см. Чтобы ускорить появление всходов, семена перед посадкой можно на сутки намочить во влажной ткани. При посеве сухими семенами появления всходов следует ожидать через 5-7 дней, намоченными – через 3-4 дня.
Благодаря холодостойкости салата его можно высевать и под зиму. Но чтобы исключить прорастание семян осенью, процедуру эту следует проводить только после наступления устойчивых заморозков, высевая сухие семена в уже промерзшие борозды и засыпая их припасенным для этой цели грунтом, который хранился в помещении. При подзимней посадке необходимо увеличить норму высева семян на 20-30%, заделывая их при этом в почву на глубину 3-4 см. Подзимний сев позволяет в следующем сезоне получить урожай витаминной зелени в самые ранние сроки.
После появления всходов и образования на растениях 1-2 настоящих листьев обязательно нужно провести прореживание - при загущенности посадок рассчитывать на получение хорошего урожая не приходится. Данную процедуру лучше разбить на два этапа. Во время второго прореживания между листовыми сортами оставляют по 12-15 см свободного пространства, между полукочанными и кочанными – не менее 20-30 см.
В период вегетации салат необходимо обеспечить регулярным поливом, так как при недостатке влаги особенно в жаркую погоду его листья быстро грубеют, а само растение начинает стрелковаться. Однако при поливе, особенно кочанных сортов, которые уже начали формировать головки, следует соблюдать умеренность и избегать излишнего переувлажнения грунта, дабы не спровоцировать поражения растений грибковыми заболеваниями.
В случае обнаружения больных экземпляров их немедленно следует удалить с грядки – применение фунгицидов для такой скороспелой культуры оказывается неприемлемым. По этой же причине следует исключить применение инсектицидов, а для борьбы с вредителями данной культуры, которая чаще всего подвергается атакам тли и салатной мухи, имеет смысл высевать в междурядьях и по краям грядки растения-репелленты (бархатцы, ноготки, розмарин, шалфей, кинзу и т.п.). Также после каждого полива посадок следует рыхлить междурядья и удалять сорную растительность.
При должной подготовке грядки и внесении в почву перед посадкой достаточного количества удобрений, листовые сорта салата в течение вегетации подкармливать нет необходимости. Кочанные и полукочанные сорта подкармливают 1-2 раза раствором коровяка (1:10), птичьего помета (1:20), сброженной травы (1:10) либо любым комплексным препаратом по инструкции.
Урожай салата убирают по мере созревания в утренние часы, когда растения максимально напитаны влагой. Листовые сорта готовы к употреблению, когда их розетка образует по 5-7 листьев, кочанные сорта – при полном формировании головки.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 151 | автор: sadovod | Вчера, 10:41 | Комментариев 0 |
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