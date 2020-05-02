







::. Какой салат выбрать для посева? Путеводитель по видам салатов | Овощеводство / салат Какой салат выбрать для посева? Путеводитель по видам салатов

Выбор семян салата для посева мероприятие не такое простое, как кажется на первый взгляд. В садовых магазинах обычно представлено большое количество видов и сортов этой культуры и разобраться в них не так просто.

При покупке семян опытные огородники обычно ориентируются на описание хозяйственных характеристик сорта – вкуса и срока хранения срезанной зелени, а также и особенностей агротехники.

Как правило, салатные культуры холодостойки, их посев можно начинать ранней весной, после того как почва оттает и немного прогреется. Но есть более теплолюбивые виды.

Непосредственно к салатам (Lactuca sativa) относятся салаты листовые, кочанные, спаржевый салат и салат Ромен.

Кресс-салат, руккола, салат цикорный, салат полевой по ботанической классификации не принадлежат к роду Lactuca sativa, но их также считают салатными культурами.

Самый ранний и холодостойкий - салат полевой (валерьяница).

Это разновидность салатной зелени, выдерживает понижение температуры до -10С. Но, к сожалению, этот вид салата среди садоводов известен мало.

Зелень у полевого салата нежная, имеет ореховый привкус, при приготовлении сочетается с большинством продуктов. Культура ценится за способность храниться до месяца в холодильнике.

Кресс-салат.

Одна из самых ранних салатных культур, развивается приблизительно за 18-20 дней.

Его семена прорастают при температуре +8С, для развития оптимальной будет температура +16...+18С.

После срезки зелень не отрастает, семена нужно высевать заново. Кресс-салатпридает блюдам пикантный немного острый вкус.

Это растение очень часто поражает опасный вредитель - крестоцветная блошка, поэтому его не нужно высевать после растений семейства крестоцветных.

Салат айсберг

Один из любимых видов салатов у многих садоводов. Растения формируют рыхлые кочанчики с хрустящими сочными листьями.

Этот вид салата теплолюбив, но у него достаточно долгий период развития. Поэтому его желательно выращивать через рассаду. А если посев осуществляется в грунт, то лучше под дуги или другое укрытие.

Еще один популярный вид салатов - салат батавия.

Тот самый листовой салат с крупными нежными листьями (красного или зеленого цвета), который чаще всего продается в магазинах семян.

Этот салат можно высевать в несколько приемов в течение огородного сезона, он достаточно устойчив к образованию цветочной стрелки («цветушности»).

Салат лолло росса.

Еще один «любимец» среди салатов у многих огородников - сортотип лолло росса.

Объединяет сорта салатов с нежными волнистыми листочками зеленого (например, «Лолло Бионда») или красного сорта («Эвридика», «Лолло Росса»).

В основном эти сорта не «идут в цвет», поэтому их можно высеять регулярно весь сезон.

Руккола

Салатная зелень с пикантным орехово- горчичным вкусом. Руккола теплолюбива, ее, как правило, высевают в конце апреля – мая, через 10-14 дней.

Цикорный салат витлуф

Этот салат считается очень полезным, особенно для людей, страдающим диабетом. Его зелень можно использовать в пищу свежей, а также варить, запекать, тушить.

Но не все умеют его выращивать.

Цикорный салат возделывают в два этапа: не позднее конца мая высеваются семена. Выросшие корнеплоды хранят в погребе и используют для выгонки поздней осенью - зимой. Используют в пищу проросшие небольшие кочанчики.

Дуболистный салат

Листовой салат с резными листочками. Теплолюбив, плохо переносит перепады температуры, но стоек к цветушности – идеальный вариант для посева в летнее время.

Салат ромэн (кос-салат, романно)

Салат отлично хранится (месяц и более). Поэтому его лучше сеять в летнее время.

Для его формирования кочана свойственного для этой разновидности, через 50-60 дней после посева проводят следующую процедуру:

салатные листья поднимают вверх и связывают, обернув материалом темного цвета. Таким образом в течение двух недель происходит формирование кочана и отбеливание листьев салата, у которых улучшаются вкусовые качества.

Екатерина Гаврилова









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::. прочитало: 187 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.