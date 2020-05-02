|Какой салат выбрать для посева? Путеводитель по видам салатов
Выбор семян салата для посева мероприятие не такое простое, как кажется на первый взгляд. В садовых магазинах обычно представлено большое количество видов и сортов этой культуры и разобраться в них не так просто.
При покупке семян опытные огородники обычно ориентируются на описание хозяйственных характеристик сорта – вкуса и срока хранения срезанной зелени, а также и особенностей агротехники.
Как правило, салатные культуры холодостойки, их посев можно начинать ранней весной, после того как почва оттает и немного прогреется. Но есть более теплолюбивые виды.
Непосредственно к салатам (Lactuca sativa) относятся салаты листовые, кочанные, спаржевый салат и салат Ромен.
Кресс-салат, руккола, салат цикорный, салат полевой по ботанической классификации не принадлежат к роду Lactuca sativa, но их также считают салатными культурами.
Самый ранний и холодостойкий - салат полевой (валерьяница).
Это разновидность салатной зелени, выдерживает понижение температуры до -10С. Но, к сожалению, этот вид салата среди садоводов известен мало.
Зелень у полевого салата нежная, имеет ореховый привкус, при приготовлении сочетается с большинством продуктов. Культура ценится за способность храниться до месяца в холодильнике.
Кресс-салат.
Одна из самых ранних салатных культур, развивается приблизительно за 18-20 дней.
Его семена прорастают при температуре +8С, для развития оптимальной будет температура +16...+18С.
После срезки зелень не отрастает, семена нужно высевать заново. Кресс-салатпридает блюдам пикантный немного острый вкус.
Это растение очень часто поражает опасный вредитель - крестоцветная блошка, поэтому его не нужно высевать после растений семейства крестоцветных.
Салат айсберг
Один из любимых видов салатов у многих садоводов. Растения формируют рыхлые кочанчики с хрустящими сочными листьями.
Этот вид салата теплолюбив, но у него достаточно долгий период развития. Поэтому его желательно выращивать через рассаду. А если посев осуществляется в грунт, то лучше под дуги или другое укрытие.
Еще один популярный вид салатов - салат
батавия.
Тот самый листовой салат с крупными нежными листьями (красного или зеленого цвета), который чаще всего продается в магазинах семян.
Этот салат можно высевать в несколько приемов в течение огородного сезона, он достаточно устойчив к образованию цветочной стрелки («цветушности»).
Салат лолло росса.
Еще один «любимец» среди салатов у многих огородников - сортотип лолло росса.
Объединяет сорта салатов с нежными волнистыми листочками зеленого (например, «Лолло Бионда») или красного сорта («Эвридика», «Лолло Росса»).
В основном эти сорта не «идут в цвет», поэтому их можно высеять регулярно весь сезон.
Руккола
Салатная зелень с пикантным орехово- горчичным вкусом. Руккола теплолюбива, ее, как правило, высевают в конце апреля – мая, через 10-14 дней.
Цикорный салат витлуф
Этот салат считается очень полезным, особенно для людей, страдающим диабетом. Его зелень можно использовать в пищу свежей, а также варить, запекать, тушить.
Но не все умеют его выращивать.
Цикорный салат возделывают в два этапа: не позднее конца мая высеваются семена. Выросшие корнеплоды хранят в погребе и используют для выгонки поздней осенью - зимой. Используют в пищу проросшие небольшие кочанчики.
Дуболистный салат
Листовой салат с резными листочками. Теплолюбив, плохо переносит перепады температуры, но стоек к цветушности – идеальный вариант для посева в летнее время.
Салат ромэн (кос-салат, романно)
Салат отлично хранится (месяц и более). Поэтому его лучше сеять в летнее время.
Для его формирования кочана свойственного для этой разновидности, через 50-60 дней после посева проводят следующую процедуру:
салатные листья поднимают вверх и связывают, обернув материалом темного цвета. Таким образом в течение двух недель происходит формирование кочана и отбеливание листьев салата, у которых улучшаются вкусовые качества.
Екатерина Гаврилова
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