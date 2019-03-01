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::. Рассада томатов. До пикировки и пикировка | Овощеводство / томаты
Рассада томатов. До пикировки и пикировка
В прошлый раз мы говорили о правильном посеве семян на рассаду и о сроках посева. Сегодня мы продолжим рассказ о выращивании рассады в домашних условиях. И так, всходы появились. Сразу тару с сеянцами выставляем на светлое место. Хорошо, если окна в вашей квартире выходят на южную сторону. Света может быть вполне достаточно, но если ваши окна выходят на север или затенены, то рассаду лучше досвечивать, в противном случае, она начнет вытягиваться, а стволик утончаться. Клетки при этом начинают перестраиваться и принимать вертикальное положение. Сейчас в продаже предлагается много различных подсветок, но можно воспользоваться и обычными люминесцентными лампами. Продолжительность светового дня в этот период должна составлять 11-12 часов.
Внимательно следим за влажностью почвы, она не должна пересыхать, но и избытка влаги в ней не должно быть, это затруднит доступ воздуха к корневой системе. Поливы необходимы не частые, но после полива земляной ком должен быть полностью пропитан влагой, лишняя вода вытекает из отверстий, которые обязательно должны быт на дне посадочной тары. Подкормки в этот период не нужны. Почва, как мы уже говорили, должна быть приготовлена заранее, и в нее внесены все необходимые элементы питания. Оптимальная температура воздуха в этот период 22-25°С – в светлое время суток, и 14-16°С - в темное время суток. Температуру воздуха обычно регулируют форточкой, при этом надо смотреть, чтобы сеянцы не попадали под потоки холодного воздуха. А у кого есть утеплённая лоджия, то этот вопрос решается проще.
Период от всходов до пикировки длится 20-25 дней. За это время сеянцы подрастают, и образуют 2-3 настоящих листочка. С пикировкой затягивать нельзя. Корешки растут и переплетаются. Чем дальше, тем повреждения корешков при пикировки будет больше.
Перед пикировкой за день или за несколько часов рассаду поливают. Делают это для того, чтобы сеянец переезжал в новую «жилплощадь» вместе земляным комом. Корешки в этом случае повреждаются значительно меньше.
Сама пикировка происходит следующим образом. Тару для рассады, объемом около 1 литра заполняем готовым плодородным грунтом, и делаем углубления, ямки. Сеянцы я аккуратно достаем вместе с земляным комом обратной стороной чайной ложки, и переносим в подготовленную для неё ямку. Многие специалисты при этом прищипывают основной корешок, чтобы корневая система развивалась в ширину. Может быть, они делают правильно, но я не пытаюсь обмануть природу, корешки и так повреждаются.
И так, корешок сеянца в ямке. Можно немного заглубить стволик, но так, чтобы семядольные листочки оставались здоровыми. Они еще нужны растению. Затем почву слегка утрамбовываем, и, придерживая сеянец, поливаем. Если есть такая возможность, то для пикировки и дальнейшего выращивания выбирайте только сильные сеянцы. Отстающие в росте – удаляйте. После пикировки растения могут немного поникнуть. Это понятно, корневая система повреждена, доступ влаги в растение затруднен. В этот период следует притенить растения на пару дней. А через 2 дня посмотрите на их самочувствие, если они выпрямились и чествуют себя превосходно, переводите их на обычный режим, о котором мы поговорим в следующий раз.
П. Соколов

Рассада томатов. От всходов до пикировки


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::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Сегодня, 11:10 | Комментариев 0 |
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