



::. Подробно о томатах | Овощеводство / томаты Подробно о томатах

Свежий навоз под томаты не дают. В качестве основного удобрения можно внести суперфосфат и сульфат калия (с осени), аммиачную селитру и сульфат магния (весной). Общее количество удобрений – до 250 г/м2, из расчета по действующему в е щ е с т в у – N P K M g = 1:0,5:1,7:0,8. По научным данным за вегетацию растения томата могут использовать до 70 % азота, до 15 % фосфора и до 80 % калия из основной заправки грунта. Потребность взрослых растений томатов в элементах питания, которая научно определена по среднему выносу их с урожаем у разных сортов и гибридов, уменьшается в следующем порядке: кальций – калий – азот – магний – фосфор – железо – сера – марганец – бор – медь – цинк – молибден. Оптимальная по показателям подготовка грунта и качественная по внешним данным рассада томатов – две составные части высокого урожая.

Третьей частью является уход за растениями. Оптимизация этих трех составляющих преодолеет все внешние неблагоприятные условия. Максимального урожая следует ожидать от качественной рассады на плодородном грунте. Такой грунт обеспечит хороший урожай и при ослабленной рассаде, со сдвигом сборов на более поздние сроки. Меньше этого может быть урожай от хорошей рассады на менее плодородном грунте. Высаживают растения в приготовленные лунки, пролитые водой. Саму рассаду также перед этим поливают. Растения размещают вертикально, осторожно засыпают грунтом до первых листьев, слегка обжимают грунт, слабо поливают. Посадка в наклонном состоянии на несколько дней задерживает укоренение и имеет ряд других негативных моментов. При тройном посадочном поливе растений последующее регулярное проведение поливов возможно не ранее двух недель. Нужно, чтобы при возможном слабом недостатке воды в верхнем слое грунта, корни в поисках влаги росли вглубь. После укоренения и явного прироста растений возможна их подвязка на шпалеру. Так как в тепличках чаще выращивают полудетерминантные формы растений, то сначала потребуется подвязать основной стебель, а потом, возможно, и два-три других побега. Схему посадки можно брать рекомендованную для сорта, а на ее основе постепенно отрабатывать собственную. При размещении растений нужно учитывать возможность удобного ухода за ними. Высокорослые (одностебельые) сорта не принято выращивать в огородных тепличках. Нет смысла сажать и карликовые формы. Наиболее рационально занять теплицу среднерослыми (около 1 м) томатами. Следует помнить, что над верхушками растений должно быть достаточно воздушного пространства, выступающего в качестве «буфера» от резких изменений микроклимата. Растения не должны касаться листьями тепличных стенок. Редкая посадка может стимулировать разрастание биомассы в ущерб плодам. При загущенной посадке возрастает опасность поражения растений фитофторозом. По последней причине томатная теплица должна быть удалена от посадок картофеля. Новый сорт или гибрид томатов может первые год-два не поражаться болезнями. Иностранные образцы обычно имеют иммунитет к вирусам, гнилям, нематоде. Признаком скороспелости сорта или гибрида являются некрупные листья и близкое расположение цветочных кистей. Позднеспелые томаты имеют сильнорослые кусты и укрупненные листья. Основные приемы ухода за растениями: поддержание в теплице приемлемых условий микроклимата, поправка на шпалере, поливы, подкормки, формирование кустов, нормирование плодов в кистях, доопыление цветков (при необходимости), своевременные сборы, защита от вредителей и болезней. Приемы эти должны быть согласованными друг с другом и исходить из биологических особенностей культуры томатов. Микроклиматические параметры в теплице с томатами тесным образом связаны с опылением и оплодотворением. Оптимальным интервалом температуры воздуха является 22...28 °C. Известно, что выше 32 °C пыльца цветков становится нежизнеспособной.

Продолжение следует

Феофилов, засл. агроном России











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::. прочитало: 178 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.