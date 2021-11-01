



::. Подробно о томатах: микроклиматические параметры, опыление | Овощеводство / томаты Подробно о томатах: микроклиматические параметры, опыление (продолжение, начало статьи)

Микроклиматические параметры в теплице с томатами тесным образом связаны с опылением и оплодотворением. Оптимальным интервалом температуры воздуха является 22...28 °C. Известно, что выше 32 °C пыльца цветков становится нежизнеспособной (стерильной). А такое может произойти при температуре окружающего воздуха около 28...29 °C, потому что внутренние части цветка нагреваются выше на 4 °C.

Томаты нуждаются в хорошем проветривании с легким движением воздуха. В сухую погоду теплицу можно оставлять открытой и на ночь, если температура на уровне 14...15 °C. Именно такая ночная температура зачастую позволяет томатам нормально завязывать плоды, когда днем воздух прогревается выше 30 °C. При этом растения еще должны быть хорошо обеспечены фосфором. От проветриваний и способов полива зависит влажность воздуха, оптимум которой лежит в пределах 55-70 %. Для лучшего высыпания пыльцы и опыления, до обеда воздух должен быть суше, а после обеда – влажнее, для лучшего прилипания и прорастания пыльцы на рыльце пестика. К сожалению, в действительности чаще бывает наоборот, что ухудшает плодообразование.

Ростовые процессы томатов прекращаются при температурах воздуха 10 и 35 °C. Научно доказана высокая жизнеспособность томатных растений путем постепенного (после высадки) «закаливания» их, т. е. приучения к высоким и пониженным положительным температурам. В результате на разных сортотипах определено, что незакаленные растения погибают при 5 и 43 °C, а закаленные – при 2 и 46 °C.

В теплицах на солнечном обогреве температура почвы принимает параметры температуры воздуха, близкие к ночным. Она не может перегреваться под пологом листвы.

Лучший интервал почвенной температуры – 18...22 °C.

Подкручивание стеблей на шпагате ведут периодически, по мере необходимости и в период активного роста растений. Эта операция имеет целью наилучшим образом разместить томаты в тепличном пространстве по освещенности. Поправка на шпалере сопровождается пасынкованием и постепенным удалением листьев до первой кисти с плодами или до разветвления куста. Пасынки удаляют в начале их отрастания для перенаправления растительных сил с биомассы на плоды. Удалением нижних листьев достигается лучшая проветриваемость растений. Пасынки томатов лучше удалять выламыванием, поворачивая их вбок между стеблем и листом. Операцию проводят в утренние часы, чтобы избежать попадания в ранку микробов и вирусов. После пасынкования для подсыхания ранок не следует поливать растения. За один раз нежелательно удалять более 2- 3 пасынков. Иногда у низкорослых скороспелых сортов пасынкование заменяют загущенной посадкой, которая ограничивает нарастание боковых побегов.

Поправка на шпалере, пасынкование, удаление нижних листьев, а иногда и обрезка или укорачивание других, имеющих большие размеры, являются составными частями обязательного формирования растений с момента их высадки и укоренения до начала налива плодов в последней оставленной кисти. Учитывая, что несколько последних цветков в кистях всех сроков образования и всех сортотипов томатов обычно не завязывают плодов, несколько десятилетий назад стали проводить нормирование кистей. С этой целью последние 2-3 цветка в кистях простых и гораздо больше в сложных удаляют еще в бутонах, чтобы не тратить понапрасну питательные элементы. Остающиеся в кистях завязи быстрее превратятся в более крупные плоды, которые созреют раньше. Нормирование кистей необходимо еще и по причине цветения у томатов нескольких кистей. При зацветании очередной кисти для неотцветшей предыдущей сокращается поступление питательных веществ. А цвести одновременно могут не менее трех кистей. В благоприятных условиях у самоопыляющихся томатов хорошо проходят процессы высыпания пыльцы на рыльце пестика и последующее оплодотворение.

Нарушают опыление слабая освещенность, пониженная температура, высокая влажность воздуха, недостаток в растениях бора и йода. Тогда помощь человека в доопылении становится необходима. Доопыление проводят с 10 до 13 ч, разными способами. Лучший из них – легкое постукивание (пальцем, карандашом) по цветущим кистям через день или ежедневно. Операция будет надежнее на растениях, имеющих более крупные цветки и большее количество пыльцы.

Э. Феофилов,

засл. агроном России

(Продолжение следует)

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::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.