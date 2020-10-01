Температура растения и его самочувствие

Для каждой культуры определены оптимальные температурные интервалы, при которых их рост и развитие происходят наилучшим и наиболее продуктивным образом. Приближение температуры к нижнему или верхнему пределу интервала заставляет растения больше тратить внутренних сил для восстановления жизнедеятельного равновесия. Чем больше температура воздуха отклоняется в ту или иную сторону от оптимальной, тем меньше у растений остается возможностей для образования высокого урожая, а в ряде случаев дело доходит и до гибели растений.

Известно, что при температуре +32°С пыльца цветков огурца и томата становится стерильной, т.е. неспособной к оплодотворению. Но эта температура может быть уже при 28°С в воздухе, т.к. температура в цветке бывает выше, чем в воздухе на 3-5°С. И это следует знать при предохранении растений от перегревов.

Температура верхних листьев растений при перегревах воздуха может быть выше нижних на 8°С, а это означает, что фотосинтез листа резко падает, снижая общую продуктивность. Дополнительный полив и усиленное испарение воды листьями мало помогают в этом случае.

Подмерзание верхушек растений в теплице может происходить и при положительных температурах окружающего воздуха, В ночные часы при «резком снижении температуры верхние листья охлаждаются сильнее воздуха.

Э. Феофилов, заслужен, агроном России

Газета "САДОВОД"









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