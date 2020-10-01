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::. Температура растения и его самочувствие | Овощеводство
Температура растения и его самочувствие
Для каждой культуры определены оптимальные температурные интервалы, при которых их рост и развитие происходят наилучшим и наиболее продуктивным образом. Приближение температуры к нижнему или верхнему пределу интервала заставляет растения больше тратить внутренних сил для восстановления жизнедеятельного равновесия. Чем больше температура воздуха отклоняется в ту или иную сторону от оптимальной, тем меньше у растений остается возможностей для образования высокого урожая, а в ряде случаев дело доходит и до гибели растений.
Известно, что при температуре +32°С пыльца цветков огурца и томата становится стерильной, т.е. неспособной к оплодотворению. Но эта температура может быть уже при 28°С в воздухе, т.к. температура в цветке бывает выше, чем в воздухе на 3-5°С. И это следует знать при предохранении растений от перегревов.
Температура верхних листьев растений при перегревах воздуха может быть выше нижних на 8°С, а это означает, что фотосинтез листа резко падает, снижая общую продуктивность. Дополнительный полив и усиленное испарение воды листьями мало помогают в этом случае.
Подмерзание верхушек растений в теплице может происходить и при положительных температурах окружающего воздуха, В ночные часы при «резком снижении температуры верхние листья охлаждаются сильнее воздуха.
Э. Феофилов, заслужен, агроном России
Газета "САДОВОД"




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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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