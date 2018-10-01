Вешенки на дачном участке

Да, не удивляйтесь. Если вам захочется получить грибы весной и осенью следующего года, подготовительные работы по закладке грибной плантации можно начинать осенью. В настоящее время усилиями микологов хорошо отработаны разные технологии выращивания вешенки. В магазинах продают мицелии и руководства к ним, но, в основном, для туннельного разведения. Грибы вешенки проще всего выращивать в огороде на березовых, осиновых, тополевых чурбаках диаметром не менее 12 см и длиной от 20 до 120 см. Чурбаки должны быть свежими, не пораженными гнилью, однако их необходимо тщательно вымочить в воде, так, чтобы влага полностью пропитала их до сердцевины.

После этого в укромном уголке огорода, под сенью деревьев или кустов, необходимо выкопать лунки глубиной около 14,5 — 20 см, на дно их уложить слой влажной чистой соломы или лиственных свежих опилок и слой мицелия, толщиной около сантиметра. На эту прокладку следует установить чурбак, а саму лунку засыпать землей или опилками. На боковой поверхности чурбака необходимо сделать несколько глубоких зарубок и просверлить отверстия диаметром 1,5 — 2 см на глубину 5 — 7 см и в образовавшиеся пазухи заложить небольшое количество мицелия. При этом конструкцию можно несколько усложнить, поставив на заглубленные в землю чурбаки еще одни и проложив между ними слой опилок или соломы, смешанных с посевным материалом и закрепив ее соответствующим образом. Такая грибная плантация практически не требует ухода. Однако чурбаки должны быть постоянно влажными, а для этого их нужно своевременно поливать.

А. Экошин



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