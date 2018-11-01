



::. Чеснок и лимон против гриппа | Зелёная аптека Чеснок и лимон против гриппа

О целебных свойствах чеснока много пишут врачи, как за границей, так и у нас. И не просто так.

Во-первых, он хорошо лечит желудочно-кишечные заболевания.

Во-вторых, помогает достичь долголетия, если по каплям пить спиртовые чесночные настойки, соблюдая специальное расписание их приема.

В-третьих, с помощью знакомых нам чесночных летучих и пахучих веществ можно запросто расправляться с вирусами гриппа и другими вредными микроорганизмами. Зимой, когда инфекция подстерегает нас за каждым углом, врачи советуют употреблять чеснок в натуральном виде - для профилактики. Самый быстрый способ обезвредить посетивший нас насморк - это как можно быстрее закапать в нос сок чеснока (хотя это неприятная процедура). Самые смелые просто засовывают в ноздри чесночные дольки и ходят так, сколько хватает сил (иногда получают ожоги, и нос начинает вздуваться). У человека, поевшего чеснока (крепким духом), по нашим понятиям, затруднены рабочие контакты, не говоря уж о любовных свиданиях. Мы привыкли потреблять чеснок дома, в кругу семьи, с общего согласия. Ученые нашли самый приемлемый путь потребления чеснока после каждого приема пищи - вместе с лимоном.

Лимон содержит витамины В1, В2, Р, каротин, пектин, соли калия, меди, аскорбиновую кислоту и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. А витамин С повышает устойчивость организма к переохлаждениям. Витамина С больше содержится в кожуре лимона, а не в мякоти. Это необходимо знать, когда мы выбрасываем корки лимона.

Если соединить два противогриппозных кита - чеснок и лимон, - то получим настой, которому нет равных в мировой практике лечения.

Продукты для получения чесночно-лимонного настоя: - 5 лимонов среднего размера, 2 головки чеснока средней величины и 1 литр кипяченой воды.

Приготовление: Лимоны надо хорошо промыть, протереть и нарезать мелко с кожурой. Головки чеснока разделить на дольки, почистить от шелухи, мелко нарезать. Нарезанную чесночную и лимонную массу пропустить через мясорубку, хорошо смешать ее. Получился лимонно-чесночный фарш. Фарш укладывают в чистую сухую банку (или другую посуду) и заливают водой. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и ставят в темное теплое место. Через 7 дней массу процеживают через марлю, а получившийся настой разливают по бутылкам.

Потребляют настой три раза в день только после еды, но его обязательно надо пить разведенным: на 1 ложку настоя 2 ложки питьевой воды. Пить такой настой очень приятно, после него нет никаких запахов.

Чесночно-лимонный настой повышает иммунитет, эффективно защищает от острых респираторных заболеваний, включая грипп.

Кроме того настой готовится в домашних условиях с минимальными затратами. Чесночно-лимонная профилактика способна творить чудеса и повышать жизненный тонус организма.

П.З. Кащи

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Как вырастить чеснок из воздушных луковиц-бульбочек?

Озимый чеснок получился изреженным

Что делать, если желтеет чеснок?

ЧЕСНОК по безвирусной «технологии»

Бактериоз чеснока

::. прочитало: 64 | автор: sadovod | Сегодня, 12:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.