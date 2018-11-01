|Чеснок и лимон против гриппа
О целебных свойствах чеснока много пишут врачи, как за границей, так и у нас. И не просто так.
Во-первых, он хорошо лечит желудочно-кишечные заболевания.
Во-вторых, помогает достичь долголетия, если по каплям пить спиртовые чесночные настойки, соблюдая специальное расписание их приема.
В-третьих, с помощью знакомых нам чесночных летучих и пахучих веществ можно запросто расправляться с вирусами гриппа и другими вредными микроорганизмами. Зимой, когда инфекция подстерегает нас за каждым углом, врачи советуют употреблять чеснок в натуральном виде - для профилактики. Самый быстрый способ обезвредить посетивший нас насморк - это как можно быстрее закапать в нос сок чеснока (хотя это неприятная процедура). Самые смелые просто засовывают в ноздри чесночные дольки и ходят так, сколько хватает сил (иногда получают ожоги, и нос начинает вздуваться). У человека, поевшего чеснока (крепким духом), по нашим понятиям, затруднены рабочие контакты, не говоря уж о любовных свиданиях. Мы привыкли потреблять чеснок дома, в кругу семьи, с общего согласия. Ученые нашли самый приемлемый путь потребления чеснока после каждого приема пищи - вместе с лимоном.
Лимон содержит витамины В1, В2, Р, каротин, пектин, соли калия, меди, аскорбиновую кислоту и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. А витамин С повышает устойчивость организма к переохлаждениям. Витамина С больше содержится в кожуре лимона, а не в мякоти. Это необходимо знать, когда мы выбрасываем корки лимона.
Если соединить два противогриппозных кита - чеснок и лимон, - то получим настой, которому нет равных в мировой практике лечения.
Продукты для получения чесночно-лимонного настоя: - 5 лимонов среднего размера, 2 головки чеснока средней величины и 1 литр кипяченой воды.
Приготовление: Лимоны надо хорошо промыть, протереть и нарезать мелко с кожурой. Головки чеснока разделить на дольки, почистить от шелухи, мелко нарезать. Нарезанную чесночную и лимонную массу пропустить через мясорубку, хорошо смешать ее. Получился лимонно-чесночный фарш. Фарш укладывают в чистую сухую банку (или другую посуду) и заливают водой. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и ставят в темное теплое место. Через 7 дней массу процеживают через марлю, а получившийся настой разливают по бутылкам.
Потребляют настой три раза в день только после еды, но его обязательно надо пить разведенным: на 1 ложку настоя 2 ложки питьевой воды. Пить такой настой очень приятно, после него нет никаких запахов.
Чесночно-лимонный настой повышает иммунитет, эффективно защищает от острых респираторных заболеваний, включая грипп.
Кроме того настой готовится в домашних условиях с минимальными затратами. Чесночно-лимонная профилактика способна творить чудеса и повышать жизненный тонус организма.
П.З. Кащи
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»