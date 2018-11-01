Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Чеснок и лимон против гриппа | Зелёная аптека
Чеснок и лимон против гриппа
О целебных свойствах чеснока много пишут врачи, как за границей, так и у нас. И не просто так.
Во-первых, он хорошо лечит желудочно-кишечные заболевания.
Во-вторых, помогает достичь долголетия, если по каплям пить спиртовые чесночные настойки, соблюдая специальное расписание их приема.
В-третьих, с помощью знакомых нам чесночных летучих и пахучих веществ можно запросто расправляться с вирусами гриппа и другими вредными микроорганизмами. Зимой, когда инфекция подстерегает нас за каждым углом, врачи советуют употреблять чеснок в натуральном виде - для профилактики. Самый быстрый способ обезвредить посетивший нас насморк - это как можно быстрее закапать в нос сок чеснока (хотя это неприятная процедура). Самые смелые просто засовывают в ноздри чесночные дольки и ходят так, сколько хватает сил (иногда получают ожоги, и нос начинает вздуваться). У человека, поевшего чеснока (крепким духом), по нашим понятиям, затруднены рабочие контакты, не говоря уж о любовных свиданиях. Мы привыкли потреблять чеснок дома, в кругу семьи, с общего согласия. Ученые нашли самый приемлемый путь потребления чеснока после каждого приема пищи - вместе с лимоном.
Лимон содержит витамины В1, В2, Р, каротин, пектин, соли калия, меди, аскорбиновую кислоту и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. А витамин С повышает устойчивость организма к переохлаждениям. Витамина С больше содержится в кожуре лимона, а не в мякоти. Это необходимо знать, когда мы выбрасываем корки лимона.
Если соединить два противогриппозных кита - чеснок и лимон, - то получим настой, которому нет равных в мировой практике лечения.
Продукты для получения чесночно-лимонного настоя: - 5 лимонов среднего размера, 2 головки чеснока средней величины и 1 литр кипяченой воды.
Приготовление: Лимоны надо хорошо промыть, протереть и нарезать мелко с кожурой. Головки чеснока разделить на дольки, почистить от шелухи, мелко нарезать. Нарезанную чесночную и лимонную массу пропустить через мясорубку, хорошо смешать ее. Получился лимонно-чесночный фарш. Фарш укладывают в чистую сухую банку (или другую посуду) и заливают водой. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и ставят в темное теплое место. Через 7 дней массу процеживают через марлю, а получившийся настой разливают по бутылкам.
Потребляют настой три раза в день только после еды, но его обязательно надо пить разведенным: на 1 ложку настоя 2 ложки питьевой воды. Пить такой настой очень приятно, после него нет никаких запахов.
Чесночно-лимонный настой повышает иммунитет, эффективно защищает от острых респираторных заболеваний, включая грипп.
Кроме того настой готовится в домашних условиях с минимальными затратами. Чесночно-лимонная профилактика способна творить чудеса и повышать жизненный тонус организма.
П.З. Кащи
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 64 | автор: sadovod | Сегодня, 12:39 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
Июнь 2018 (22)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"