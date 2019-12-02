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::. Литопсы (живые камни) | На подоконнике
Литопсы (живые камни)
Даже ботаника представители семейства аизооновых поражают многообразием форм, необычным внешним видом и яркими цветками.
Только в этом семействе есть растения, получившие образное название «живые камни».
В нашу северную страну они пришли из Южной Африки (Капской провинции ЮАР). Растения имеют пару, в большей или меньшей степени сросшихся суккулентных листьев. Во время цветения расстояние между листьями увеличивается, и из образовавшейся щели появляется цветок. Цветки имеют разнообразную окраску: оранжевую, золотисто-желтую, белую, розовую и другие. К сожалению, в условиях современной квартиры, за растениями данной группы нужен тщательный уход, вся сложность заключается в режиме полива. Об этом стоит рассказать более подробно. Дело в том, что все сложности полива связаны с условиями их обитания в природе.
В течение почти 9 месяцев литопсы довольствуются влагой только туманов и рос. Исходя из моего опыта выращивания этих растений, я посоветовал бы их не поливать, а опрыскивать из ручного пульверизатора по утрам или поздно вечером, приближая режим полива к природным туманам или росам, обычным в их естественной среде обитания. Так как эти растения имеют небольшую корневую систему, то необходимо использовать для их выращивания небольшие горшки, диаметром 5 см. С увеличением размеров растения его нужно пересаживать в более объемный горшок. Почва для посадки должна состоять из песка, торфа и дерновой земли (1:1:1). Все тщательно перемешать, положив на дно горшка кусочки черепицы, наполнить горшок смесью наполовину. Взять растение свободной рукой и опустить в горшок так, чтобы корни касались грунта, другой рукой досыпать смесь до краев горшочка, оставив 0,5 см для опрыскивания. Размещать растения рекомендую на южном или юго-западном окне. В зимние месяцы, когда не хватает естественного света, желательно дополнять освещение лампами дневного света. Располагать лампы над растениями нужно на уровне 15-20 см.
Надеюсь, что эти интересные растения станут в скором времени такими же обычными, как и другие комнатные цветы.
А. Кучерявый, садовод-любитель
Газета «САДОВОД»






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