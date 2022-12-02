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::. Чтобы новогодняя ёлка не осыпалась и простояла дольше | Дачный досуг
 Чтобы новогодняя ёлка не осыпалась и простояла дольше
Хорошо или плохо устанавливать живую срезанную ёлку дома. Ведь её потом приходится выкидывать.
Конечно, если мы пойдем все в лес рубить елки где попало и как попало, то это очень плохо. Но если ёлка выращена специально в питомнике для предновогодней продажи, то я лично в этом ничего плохого не вижу. А при утилизации больший вред экологии наносят искусственные ёлки.
Сегодня мы поговорим, как продлить жизнь срезанной ёлки, чтобы она дольше радовала нас и наших детей.
Если Вы устанавливаете ёлку на день-два, то можно просто поставить её в крестовину, нарядить, и если она еще не осыпается, то пару дней простоит, но если у вас другие цели, и Вы хотите, чтобы елка простояла хотя бы до старого Нового года, то необходимо соблюдать некоторые правила.
Во-первых, при покупке старайтесь выбирать ёлку с толстыми веточками. Следите, чтобы она при этом уже не осыпалась.
Во-вторых, не ставьте ёлку у батарей и других нагревательных приборах.
В-третьих, ёлка, попав в теплое помещение, быстро начнет испарять влагу, даже при отсутствии корневой системы ёлка простоит значительно дольше, если её установить в ёмкость с водой.
Чтобы улучшить условия поглощения воды непосредственно перед её установкой необходимо слега подрезать стволик, т.е. обновить срез. У ели, как и у любого живого организма ранки затягиваются, подсыхают, что препятствует поглощению влаги.
Значительно продлит жизнь в комнате срезанных ёлок, предотвратит осыпание хвои средство, которое так и называется Бона форте для срезанных ёлок, сосен, пихт. Это средство разводят в чистой воде в пропорциях: 4 прозрачных колпачка или 2 обычных на 1,5 л воды, и в приготовленный раствор устанавливают ёлку, также предварительно освежив слез ствола ёлки. По мере убывания воды раствор, разведенный в тех же пропорциях добавляют в ёмкость. Средство для срезанных ёлок, сосен, пихт подходит не только для хвойных растений, оно продлевает жизнь срезанным цветам, букетам и другим растениям. Разводить его при этом необходимо в тех же пропорциях.
Но испарение влаги у елки в теплом помещение будет достаточно высоким, и чтобы увеличить возможность более быстрого поглощение воды существует еще один способ.
Стволик ёлки расщепляем. Я делаю это таким образом: беру нож и аккуратно постукивая молотком делаю расщеп. В него вставляю кусок ваты. Таким образом у нас получился искусственный корешок. Площадь соприкосновения всасывающей части ствола с водой при этом увеличилась, кроме того, если мы упустим момент и не заметим, как вода опустится ниже среза, то вата какое -то время будет оставаться влажной и питание дерева водой продолжится. Хотя лучше до этого не доводить: во-первых, ёлке и так влаги недостаточно, а во-вторых, срез у елки, который является ранкой, может быстро затянуться. Необходимо следить, чтобы уровень воды постоянно был выше среза елки. Замечательно, если вы будите и в этом использовать раствор Бона форте для срезанных ёлок, сосен, пихт, о котором мы говорили выше.
Вода будет убывать быстро, но как только ель перестанет впитывать влагу, значит через день-два иголки начнут осыпаться. 
Эти рекомендации помогут продлить жизнь в вашем доме срезанных елок, которые в свою очередь дольше будут радовать вас и ваших детей.



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::. прочитало: 28 | автор: sadovod | Сегодня, 15:17 | Комментариев 0 |
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