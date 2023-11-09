



::. Как правильно покрасить деревянный забор: что понадобится и как организовать работу | Дачный досуг Как правильно покрасить деревянный забор: что понадобится и как организовать работу

Красить забор лучше в умеренно теплую и сухую погоду, когда среднесуточная температура воздуха будет +5° и выше: тогда и краска лучше ляжет, и поверхность быстрее высохнет. А еще важно запастись всем необходимым и верно соблюсти алгоритм работы. Кирилл Волков, продавец-консультант отдела «Краски» гипермаркета «Леруа Мерлен Кемерово», поделился подробностями процесса и деталями, которые важно не упустить.



Подготовить поверхность

В первую очередь с деревянной поверхности удаляют пыль и грязь, а если забор был ранее уже покрашен — остатки старой краски. Когда загрязнения значительны, можно помыть забор водой из шланга или с помощью мойки высокого давления. При этом понадобится дополнительное время для того, чтобы поверхности полностью высохли, — это может несколько затянуть процесс.

Можно воспользоваться методом шлифовки. Сперва все выступающие участки и сильные загрязнения убирают при помощи шкурки или шлифовальной машины. Если на досках есть глубокие повреждения, их зашпаклевывают. Затем забор обрабатывают антисептиком, который защищает древесину от гниения, грибка и плесени. После впитывания антисептика наносят грунтовку; ее задача — закрыть поры древесины и мелкие неровности, обеспечив более ровную поверхность, прочное сцепление с краской и сокращение расхода финишного покрытия. Грунтовку наносят при помощи кисти, валика или краскораспылителя и оставляют сохнуть в течение суток. Существуют и грунт-пропитки, совмещающие свойства антисептика и грунтовки.



Выбрать подходящую для дерева краску

Хорошая краска защищает деревянный забор от воздействия влаги, солнечных лучей, гниения и при этом выполняет декоративные функции. Чаще всего деревянные поверхности красят алкидной, акриловой или масляной краской — эти покрытия достаточно бюджетны, представлены большой палитрой цветов и удобно наносятся на поверхности без брызг. Для усиленной защиты древесины от влаги стоит обратить внимание на составы, в которые входит натуральный воск. Такие покрытия обеспечивают длительную эксплуатацию окрашенной поверхности — до 10 лет.

Можно выбрать и универсальную краску, которая одинаково хорошо ложится на разные поверхности. Особенно если нужно покрасить в один тон несколько конструкций из разных материалов.



Определиться со способом покраски

Наносить краску на поверхность забора можно с помощью валика, кисти или краскопульта. Валик удобен для работы с большими поверхностями и позволяет наносить равномерный слой краски без наплывов и сухих мест особенно там, где между древесными полотнами есть зазоры. Благодаря ворсистой поверхности, хорошо прокрашивает неровности, трещины и выпуклости. Для удобства работы дополнительно понадобится ванночка, в которой валик будет набирать краску. То же самое относится и к кисти. С ее помощью получится лучше справиться с труднодоступными местами, пройтись по мелким участкам и за счет плотной щетины получить гладкое и однородное покрытие. Для получения качественного покрытия краску стоит наносить сверху вниз, сразу убирая излишки и случайные посторонние включения.

А краскопульт позволит быстрее справиться с работой и добиться более ровного нанесения на штакетник без промежутков и щелей в стыках, но только при условии, что краска не слишком густая. Достаточно простая конструкция весом чуть больше двух килограммов выглядит как пистолет с курком, который открывает клапан и распыляет краску из резервуара с воздушным потоком. Состав равномерно распределяется по поверхности, при этом расходуется экономнее — практически без излишков. Модель с мощностью 600 Вт способна наносить на поверхности краску с производительностью 1000 миллилитров в минуту. Использовать распылитель лучше в безветренную погоду и со специальной защитой — в маске, очках и перчатках, чтобы капли краски не попадали на кожу. Инструмент удобно располагается на плече с помощью широкого ремня в комплекте, поэтому с работой легко справиться своими силами, без привлечения специалистов.



Рассчитать количество краски

Необходимое количество краски зависит от размера и состояния поверхности, на которую нужно нанести покрытие. Достаточно измерить площадь забора до начала работы. На ведрах и банках с краской обычно указывают, на какую площадь хватит литра краски или всего содержимого при условии, что ее наносят в один слой на ровную поверхность. Если же поверхность неровная, лучше заложить на 20-30 процентов больше краски. А для того, чтобы покрытие получилось более плотным и сочным по цвету, краску нужно наносить в два слоя — следовательно, расход удвоится.

Также на расход материала влияет и способ нанесения краски. Считается, что краскопульт экономичнее валика, а валик экономичнее кисти, но все зависит от конкретной поверхности. Например, забор из бревен лучше красить распылением, а гладкие доски можно и валиком. В любом случае стоит брать краску с запасом, хотя бы на несколько метров больше, чем нужно.

Красивый ухоженный деревянный забор не просто ограждение, но и часть общей концепции ландшафтного дизайна и украшение участка вокруг дома. А чтобы придать поверхности забора нужный оттенок, можно воспользоваться услугой компьютерной колеровки — непосредственно в гипермаркете товаров для дома и ремонта или онлайн. При этом стоит помнить, что на экране гаджета оттенок краски может быть немного другим, чем на самом деле.

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::. прочитало: 277 | автор: sadovod | 23 ноября 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.