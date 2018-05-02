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::. Весенняя посадка тюльпанов | Цветоводство
Весенняя посадка тюльпанов
Тюльпаны можно назвать классикой весеннего цветника - практически у каждого начинающего садовода возникает желание посадить эти прелестные цветы на своем участке. Традиционным периодом для посадки этой культуры является осень. Но что делать, если у вас возникло желание полюбоваться ее изумительными соцветиями только зимой или весной? Тем более в весенний период наши взоры привлекает обилие ярких упаковок с посадочным материалом тюльпанов, которыми пестрят прилавки садоводческих магазинов. В этом случае необязательно откладывать высадку луковиц на следующую осень – посадку можно перенести на весенние месяцы. Такого пышного и обильного цветения, как при осенней посадке, вам от новых постояльцев клумбы добиться не удастся, да и начало цветения сдвинется, но на общем развитии растений подобное мероприятие никак не отразится, и эстетическое удовольствие от созерцания уникальной красоты тюльпанов вы получите уже в грядущем сезоне.
Тюльпаны нужно постараться высадить весной как можно раньше – сразу после схода снега и прогревания почвы до температуры +9-10°С. Участок для посадки этой цветочной культуры необходимо подобрать возвышенный, открытый и одновременно защищенный от сильных ветров. В тихом солнечном месте растения развиваются гораздо быстрее и дают более крупные соцветия, а отсутствие близко залегающих грунтовых вод убережет луковицы от поражения грибковыми инфекциями и загнивания.
Грядку под посадку нужно подготовить заранее, чтобы почва успела немного осесть – за 1-2 недели до предполагаемой высадки луковиц. Почву на выбранном участке перекапывают на штык лопаты с добавлением удобрений и тщательно разбивают крупные комья земли. На каждый м? вносят по полведра хорошо вызревшего перегноя или компоста (внесение свежего навоза под тюльпаны недопустимо), а также стакан просеянной древесной золы. Тяжелые почвы разрыхляют, дополнительно внося под перекопку речной песок, перепревшие опилки или увеличивают дозу компоста. После этого поверхность разравнивают и делают борозды: для крупных луковок с интервалом 25-30 см, для мелких – 10-15 см.
Заблаговременно приобретенные луковицы перед посадкой нужно охладить в течение суток, поместив их на нижнюю полку холодильника. После этого посадочный материал обеззараживают в течение получаса в розовом растворе марганцовки или растворе любого фунгицида (например, «Фитоспорина-М»), приготовленного по инструкции. После этого необходимо удалить с луковок внешние плотные чешуйки и внимательно осмотреть посадочный материал – экземпляры с малейшими признаками порчи и болезней выбраковывают.
Перед непосредственной высадкой тюльпанов в грунт подготовленные борозды на грядке проливают горячим раствором марганцовки и высаживают луковицы с интервалом около 10 см. Крупные луковицы заглубляют в почву на 10-15 см, а мелкие – на глубину около 5-7 см.
Когда на грядке появятся всходы, необходимо подкормить растения полным минеральным препаратом в жидком или сухом виде. При внесении в почву сухих удобрений (2 ст.л. на м?) смесь равномерно распределяют по поверхности почвы, аккуратно заделывают в грунт на глубину 3-4 см ручной тяпкой, а затем поливают посадки, чтобы питательные элементы растворились и достигли корневой системы растений.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 413 | автор: sadovod | 26 апреля 2018 | Комментариев 0 |
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