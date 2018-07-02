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::. Азалия: выращивание, уход | Цветоводство / На подоконнике
Азалия: выращивание, уход
Азалии — всеми нами любимые комнатные растения. Они радуют своими красочными цветами, когда на улице еще зима. Много азалий приобретается в конце зимы, но их трудно сохранить и заставить цвести еще раз. Выращивать азалии в комнате сложно, но вполне возможно.
Зимой азалии должны находиться в прохладном, светлом помещении. А летом их лучше всего вынести на балкон. На балконе нельзя располагать азалии на жарком солнце, необходимо создать какое-нибудь притенение или же поставить их на пол. Азалии нуждаются в большом количестве влаги, а в летний период - особенно. Необходимо давать им обильный полив и несколько раз в день опрыскивать водой. Еще лучше, если есть возможность вынести азалии в сад. Здесь их устанавливают под деревьями, вкапывая горшки в землю. Рассеянный солнечный свет, прохладные дожди, свежий воздух делают растения крепкими и здоровыми.
Для азалий необходима умеренная обрезка с целью формирования кроны. С этой же целью вырезаются все слабые и растущие внутрь побеги. Делать это необходимо сразу после цветения, так как уже в июне происходит закладка цветочных почек. В этот же период растения пересаживают. Для пересадки требуется легкая слабокислая земля. Лучше всего взять вересковую землю. Заготовить ее можно в лесу, где растет вереск. Для этого берется верхний слой с этого участка, можно добавить немного верхового, грубоволокнистого торфа. Главное, чтобы субстрат был легким и воздухопроницаемым.
Удобрения вносятся в период роста побегов и закладки бутонов. В этот период, с апреля по июль, растения подкармливают каждые 10-14 дней кислыми, не содержащими хлора удобрениями, такими, как сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфосфат, сульфит калия. Необходимо использовать пониженные примерно вдвое концентрации этих удобрений. Самый ответственный период - осень, когда растения вносятся с улицы или с балкона в комнату. Для того, чтобы растения не сбросили цветочные почки, их необходимо разместить подальше от источников тепла, на самом светлом месте, и обеспечить им достаточную влажность воздуха. Особенно важно опрыскивание дважды в день и размещение на поддонах с галькой, на которые наливается немного воды. Все это позволяет создать влажную атмосферу, совершенно необходимую для успешного выращивания азалий.
Другой способ выращивания азалий, описанный в книге Г. К. Тавлиновой, заключается в следующем. Азалии можно содержать зимой в теплой комнате, для этого весной их устанавливают на солнечном окне, притеняя от прямых солнечных лучей. На этом постоянном месте их содержат до цветения. В обычные сроки производится обрезка растения, но ветки обрезаются со стороны комнаты, таким образом, формируется односторонний куст с ветками, обращенными в сторону окна. Растение также по утрам обильно поливают и опрыскивают.
С июля начинается закладка цветочных почек. В этот период важно не тревожить растение, не поворачивать его и не переносить с места на место. Появившиеся возле цветочных почек молодые побеги необходимо выщипывать, чтобы не опали бутоны. Цветущее растение можно переставлять и поворачивать, но после цветения растение возвращают в то же положение, в каком оно росло и формировалось.
Существует огромное множество сортов азалий - с белоснежными, бледно-розовыми, лососевыми, вишневыми и даже фиолетовыми цветами. Различные сорта зацветают в разное время - с ноября по апрель. Можно составить коллекцию этих растений так, что цветение будет непрерывным в течение всей зимы. Это поистине необыкновенное растение: иногда, кажется, что оно способно понимать своего хозяина, а в японской традиции азалия - это символ одиночества души.
Н. НЕМКОВА, цветовод
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Сегодня, 09:28 | Комментариев 0 |
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