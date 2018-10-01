Несколько полезных советов цветоводу

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Если наступил октябрь, а луковицы цветов ещё не посажены?

Осень стоит в этом году теплая, поэтому я думаю, что особенно волноваться не стоит. До первых заморозков вы успеете посадить все свои луковичные - тюльпаны, нарциссы, крокусы. Сейчас даже можно досаживать лилии, если у вас остался посадочный материал. Только внимательно осмотрите луковицу, она не должна быть мягкой и вялой.



Если выпал снег и земля подмерзла, а кто-то так и не успел сделать посадки?

Прокопайте в грунте ямки и поместите туда луковицы. Это лучше, чем, если вы будете хранить их дома до весны. В домашних условиях их надо посадить в цветочные горшки или же упаковать в полиэтиленовый пакет, поместив затем в низ холодильника, а это не очень удобно для хозяйки.



Можно посадить тюльпаны в декабре?

Можно и в декабре посадить. Только в этом случае растения будут хуже укореняться, могут весной не зацвести, выкинут лист, а стрела цветочная замрет. Но луковицы останутся целы, сохраняться и зацветут через год.



Как поступать с луковицами голландских тюльпанов?

При посадке луковиц, привезенных непосредственно из Голландии, рекомендаций не много - не жалейте для них лучшего места в саду и постарайтесь пораньше посадить, чтобы они успели подготовиться к зиме. Весной многие тюльпаны поражаются вирусом, поэтому, надо отбирать сорта, наиболее устойчивые к болезням. Прежде всего, это - старые голландцы, сорта старой селекции из группы Триумф. Из новых гибриды Грейга, группа Фостера. Большинство этих сортов - низкорослые, прекрасно подходящие для декоративного оформления дачного участка. Растения неприхотливы, хорошо себя чувствуют в нашей севере-западной зоне.

Неплохо растут у нас и лилиецветные. Но эти сорта - на любителя. Я, например, предпочитаю тюльпаны классической бокаловидной формы. Попугайные сорта не рекомендую покупать никому, кроме цветоводов - профессионалов, так как они очень капризные, сильнее других подвержены различным болезням.



Сколько лет можно не пересаживать тюльпаны и нарциссы?

Нарциссы могут расти на одном месте в зависимости от сорта от 4 до 8—10 лет, а культурные сорта тюльпанов рекомендуется выкапывать каждый год. Корень у этих растений всасывающий, они очень глубоко уходят в грунт, спасаясь таким образом от морозов, поэтому, поленившись выкопать их в этом году, будете потом копать, как говорится, за трубой и под трубой.

Даже если вы не очень дисциплинированный и примерный дачник, самое главное - вкладывать свою душу во все, что вы делаете. И тогда в вашем саду будут жить райские птицы и диковинные растения, а в головках тюльпанов, покачивающихся на ветру, звездной ночью вы увидите спящих эльфов.

Алена Троицкая

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 42 | автор: sadovod | Сегодня, 18:38 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.