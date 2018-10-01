Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Несколько полезных советов цветоводу | Цветоводство
Несколько полезных советов цветоводу

Если наступил октябрь, а луковицы цветов ещё не посажены?
Осень стоит в этом году теплая, поэтому я думаю, что особенно волноваться не стоит. До первых заморозков вы успеете посадить все свои луковичные - тюльпаны, нарциссы, крокусы. Сейчас даже можно досаживать лилии, если у вас остался посадочный материал. Только внимательно осмотрите луковицу, она не должна быть мягкой и вялой.

Если выпал снег и земля подмерзла, а кто-то так и не успел сделать посадки?
Прокопайте в грунте ямки и поместите туда луковицы. Это лучше, чем, если вы будете хранить их дома до весны. В домашних условиях их надо посадить в цветочные горшки или же упаковать в полиэтиленовый пакет, поместив затем в низ холодильника, а это не очень удобно для хозяйки.

Можно посадить тюльпаны в декабре?
Можно и в декабре посадить. Только в этом случае растения будут хуже укореняться, могут весной не зацвести, выкинут лист, а стрела цветочная замрет. Но луковицы останутся целы, сохраняться и зацветут через год.

Как поступать с луковицами голландских тюльпанов?
При посадке луковиц, привезенных непосредственно из Голландии, рекомендаций не много - не жалейте для них лучшего места в саду и постарайтесь пораньше посадить, чтобы они успели подготовиться к зиме. Весной многие тюльпаны поражаются вирусом, поэтому, надо отбирать сорта, наиболее устойчивые к болезням. Прежде всего, это - старые голландцы, сорта старой селекции из группы Триумф. Из новых гибриды Грейга, группа Фостера. Большинство этих сортов - низкорослые, прекрасно подходящие для декоративного оформления дачного участка. Растения неприхотливы, хорошо себя чувствуют в нашей севере-западной зоне.
Неплохо растут у нас и лилиецветные. Но эти сорта - на любителя. Я, например, предпочитаю тюльпаны классической бокаловидной формы. Попугайные сорта не рекомендую покупать никому, кроме цветоводов - профессионалов, так как они очень капризные, сильнее других подвержены различным болезням.

Сколько лет можно не пересаживать тюльпаны и нарциссы?
Нарциссы могут расти на одном месте в зависимости от сорта от 4 до 8—10 лет, а культурные сорта тюльпанов рекомендуется выкапывать каждый год. Корень у этих растений всасывающий, они очень глубоко уходят в грунт, спасаясь таким образом от морозов, поэтому, поленившись выкопать их в этом году, будете потом копать, как говорится, за трубой и под трубой.
Даже если вы не очень дисциплинированный и примерный дачник, самое главное - вкладывать свою душу во все, что вы делаете. И тогда в вашем саду будут жить райские птицы и диковинные растения, а в головках тюльпанов, покачивающихся на ветру, звездной ночью вы увидите спящих эльфов.
Алена Троицкая
Газета "САДОВОД"
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 42 | автор: sadovod | Сегодня, 18:38 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2018 (19)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
Июнь 2018 (22)
Май 2018 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"