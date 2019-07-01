



::. Лилии с белыми цветками | Цветоводство Лилии с белыми цветками

У лилии королевской (Lilium regale) крупные (12-16 см длины) белые душистые цветки трубчатой формы, собранные в мощное кистевидное соцветие. Цветков в соцветии может быть до 20 штук. Пыльники большие, ярко-желтые. Листья узкие, темно-зеленые. Стебель мощный, прочный, у взрослых растений достигает высоты 120-150 см. Луковица красно-коричневая или коричневая, осенью не развивает прилуковичных листьев. Цветет в июле. Срезанные цветы долго стоят в воде. Обильно плодоносит, плод - крупная коробочка с многочисленными плоскими коричневыми семенами. Морозоустойчива. Устойчива к вирусным и грибным болезням. Родина - Тибет.

Известны и другие виды лилий с белыми цветками.

Лилия белоснежная (Lilium candidum). Родина - Сирия. Взрослые растения достигают высоты 70-150 см. Стебель цилиндрический, голый, зеленый или бурый, без стеблевых корней. Листья двух типов: стеблевые и приземные. Стеблевые листья по стеблю снизу вверх уменьшаются: нижние листья ланцетные, 10-20 см длины, верхние - почти чешуевидные, 1,5-2 см длины и до 5 см ширины. Приземные листья широколанцетные, 15-20 см длины и до 5 см ширины. Они появляются над землей в начале осени, и с ними растение зимует.

Цветки белые, широковоронковидные, очень ароматные, 6-8 см в диаметре, собраны в короткую пирамидальную кисть. Цветет в течение 20-35 дней. Луковица яйцевидная, чуть скошенная, 7-9 (10,5) см в диаметре, чешуи многочисленные, белые или желтоватые, с оттянутой и заостренной верхушкой. Цветет в июле, но в условиях северо-запада - не каждый год ( в зависимости от погоды).

Лилия Ледебура (Lilium ledebourii). Высота 50-100 см. Стебель зеленый, слаборебристый, со стеблевыми корнями на подземной части. Листья многочисленные, вверх по стеблю уменьшаются в размере, ланцетные, по краю густокороткоопушенные, снизу по жилкам голые.

Цветки белые, очень ароматные. Околоцветник чалмовидный, 5-6 см в диаметре; его листочки ланцетные, 7-8,5 см длины и 1,5-1,8 см ширины; по краям с мелкими бурыми штрихами. Луковица яйцевидная, слабосимметричная, 4,5-7 см в диаметре, чешуи многочисленные, белые или желтоватые. Цветет в июне-июле

А. Гринталь, канд. биол. наук

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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 10:26 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.