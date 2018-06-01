



::. Лилии: уход, размножение | Цветоводство Лилии: уход, размножение

Лилии — одни из наиболее изящных и изысканных садовых цветов. В природе встречается около 100 дикорастущих видов. В культуре лилии известны с древних лет, в Россию они впервые были завезены из Европы Петром для Летнего сада.

Используются многие виды и сорта, отличающиеся как формой цветка и соцветия, так и биологическими особенностями. Луковица лилии голая, с рыхлыми, незамкнутыми чешуйками, многолетняя. Стебель прямой, облиственный, заканчивается одним или многими цветками, собранными в кистевидные или зонтичные соцветия. Цветки обычно крупные, колокольчатые, чалмовидные, трубчатые и кубковидные, различных окрасок - от белого и желтого до пурпурно-красного. Лилии лучше всего растут на рыхлых питательных почвах и на солнечных участках. Наряду с высокозимостойкими видами, как, например, лилия тигровая, даурская, мартагон и др., имеются слабозимостойкие - лилия формозская, прекрасная, золотистая, которые в умеренных широтах на зиму следует укрывать.

Наилучшим временем посадки и пересадки лилий является август - начало сентября. Выкопанные луковицы лучше сразу же, без просушки, посадить на новое место. Сильно подсушенные луковицы следует вначале увлажнить. Глубина посадки большинства видов лилий 10-18 см, но некоторые, например, лилию белую, лилию королевскую (регале) и их гибриды, а также лилию халцедонскую следует сажать мелко, чтобы верхушка луковицы находилась не глубже 2-3 см от поверхности почвы. Расстояние между растениями 15-20 см. Цветут лилии в июне-июле, используются для срезки и цветочного оформления. При срезке необходимо оставлять часть стебля с листьями, чтобы не мельчали луковицы.

Размножают лилии делением гнезда, стеблевыми луковичками (бульбочками), укоренением чешуек луковицы и иногда укоренением листьев и стеблей. Быстрым способом размножения является укоренение чешуек которые отделяют от материнской луковицы после конца цветения, при осенней пересадке. Их укладывают в полиэтиленовый мешок, плотно его завязывают и оставляют при комнатной температуре. Месяца через два на ни: образуются корешки, после чего их высаживают в ящик и оставляют при температуре 20-27°С. Через 6-10 недель образуются луковички, которые весной высаживают в грядку. Для наших условий наиболее пригодны сорта группы азиатских гибридов, лилия тигровая, даурская, шафранная.

Т. ТАМБЕРГ доктор с/х наук

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 74 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.