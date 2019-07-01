|АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИЛИЙ
Для выращивания лилий выбирают солнечные и защищенные от ветра участки. Лучшее время для посадки - август-сентябрь. Обязательным условием является хороший дренаж и водопроницаемая, рыхлая и питательная почва. При повышенной кислотности необходимо известкование, внесение негашеной извести, мела или древесной золы.
Почву перед посадкой необходимо перекопать на глубину 30-35 см и при необходимости добавить листовой перегной, перепревший навоз или комплексные минеральные удобрения (50-80 г на 1 м2). Посадку и пересадку луковиц необходимо провести в конце лета - осенью, в зависимости от погоды и с тем расчетом, чтобы луковицы укоренились до морозов.
Перед посадкой луковицы для профилактики болезней обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки или фунгицидами.
Глубина посадки зависит от механического состава почвы (на легких почвах - глубже, чем на тяжелых) и от размеров луковиц. Обычно она составляет 3-3,5 высоты луковицы. Это позволяет успешно развиваться стеблевым корням и защищает луковицу в зимний период. После посадки участок с луковицами необходимо пролить водой и замульчировать листовым перегноем или торфяной крошкой. После подмерзания верхнего слоя почвы участок дополнительно укрывают листом или лапником.
Весной укрытие снимают, осторожно рыхлят поверхностный слой почвы и проводят первую подкормку, в состав которой входят преимущественно азотные удобрения. В начале вегетации молодые побеги лилий необходимо защищать от заморозков, укрывая пленкой или бумагой. В это время на верхушках побегов формируются цветки, неблагоприятные условия могут нарушить этот процесс.
Во время вегетации уход за растениями заключается в удалении сорняков, регулярном поливе, подкормках и защите от болезней и вредителей, В жаркую погоду лилии надо обязательно утром поливать (под корень).
Вторую подкормку проводят в период бутонизации комплексным минеральным удобрением (30 г/м2). После цветения вносят только калийно-фосфорные удобрения - 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м2. Хорошие результаты дает внесение в почву древесной золы.
В первый год после посадки и пересадки растения не достигают нормального роста и цветения. Поэтому в первый год бутоны лучше удалять, чтобы не ослаблять растение. На одном месте лилии могут расти до 7 лет.
А. Гринталь, канд. биол. наук
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