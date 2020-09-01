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::. Сохраним семена, клубни и луковицы | Цветоводство
Сохраним семена, клубни и луковицы
Опытные цветоводы хорошо знают, что даже свежие семена цветов имеют, к сожалению, настолько короткий срок сохранности, что могут почти полностью потерять всхожесть уже к предстоящей весне. Именно к таким и относятся семена дельфиниума, аквилегии, эшшольции, астры, бархатцев, флокса Друммонда.
И в то же время они могут не терять своих первоначальных качеств в течение 1-2 лет, если хранятся не в обычных бумажных пакетиках в теплой комнате, а упакованными в фольгу на нижней полке холодильника. Именно так я и поступаю, а в теплое помещение семена переношу лишь за 3-5 дней до посева.
Хранение луковиц гладиолусов и клубней георгин в комнате - самый худший вариант, поскольку им требуется прохладная температура (менее 10°С) и влажный воздух.
Если площадь хранилища позволяет, то хорошо просушенные клубни георгин укладывают на полу в один слой на сухом песке и песком же их засыпают. Если площадь мала, то корнеклубни укладывать можно и в 3-4 слоя, засыпая каждый слой песком или торфом. Чтобы наиболее экономно использовать площадь хранилища, можно сделать в нем стеллажи, на которых будут храниться георгины, пересыпанные песком.
Однако, как показывает опыт, большинство дачников хранят посадочный материал георгин в подвале, зачастую рядом с картофелем и другими овощами. От такого соседства возникает излишняя сырость, которая может здорово навредить. Поэтому до наступления постоянных морозов надо чаще проветривать хранилище, а при плюсовой температуре и вовсе держать его открытым. На протяжении зимы - периодически просматривать корнеклубни и луковицы. Засохшие и загнившие необходимо немедленно выбросить, а слегка попорченные, с первыми признаками заболеваний - аккуратно обрезать и прижечь зеленкой, можно также засыпать порезы сухим измельченным древесным углем.
Ю. Иванкина, цветовод-любитель
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 112 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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