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::. Киренгехома пальчатая (Kirengeshoma palmata) | Цветоводство
Киренгехома пальчатая (Kirengeshoma palmata)
Интересна история этого растения. В английском журнале «The Garden» за октябрь 1903 г. была опубликована статья В. Ирвинга под названием «Новые и редкие растения», в которой речь шла о редком растении, найденном в 1888 г. в Японии на горе Ишиджуги (Ishizuchi) на высоте 5000 футов над уровнем моря ботаником Ятабе из Токийского ботанического сада. Это растение было описано им как новый вид, относящийся к порядку камнеломковых. Растение он назвал киренгехома пальчатая (Kirengeshoma palmata). Семена этого растения были получены английским ботаническим садом в Кью из Токийского ботанического сада в 1891 г.; выращенное из них растение было помещено в теплое и довольно влажное место, в полутень. Оно зацвело один раз в 1892 г., затем через два года и еще раз в 1897 г. С тех пор оно не цвело. Однако в начале 1900-х годов, когда оказались благоприятные условия (исключительно влажный и пасмурный сезон года), киренгехома хорошо цвела. Таким образом известно, что киренгехома – многолетнее травянистое растение, формирует куст высотой 0,6-1 м (в родных лесах до 140 см). Стебли слегка красноватые, покрыты в основном супротивными темно-зелеными пальчато-рассеченными листьями. Соцветие – метелка из колокольчатых желтых цветков, венчик которых в раскрытом виде состоит из 5 очень мясистых, слегка отогнутых лепестков. Часто цветки у этого растения раскрываются не все, многие остаются едва раскрытыми вплоть до опадения. Созревших семян на растении не наблюдали, но его можно размножить делением корневища. Киренгехома предпочитает полузатененные местообитания и влажные почвы.
А. Гринталь, канд. Биол. Наук
Газета «САДОВОД»
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