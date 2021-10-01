

::. Цветы в тени и на солнце | Цветоводство Цветы в тени и на солнце

Происхождение цветочных культур разнится в зависимости от географической широты земного шара. Таким образом, в ходе эволюции они приспособились к разному тепловому и световому режиму, продолжительности дневного освещения, увлажнению и т. д.

Если иметь в виду сходства требований к условиям произрастания, то цветы делятся на экологические группы. Выращивая цветы, не следует игнорировать световой режим, определяемый длительностью и качеством освещения.

Светолюбивые растения, которые называют гелиофитами, произрастают в открытых зонах, например, в пустыне или в степи, и не переносят затенения. Облачность в этих зонах довольно слабая, и культуры друг друга не затеняют.

Возраст растений влияет на их светолюбивость. Обычно взрослые культуры нуждаются в большем количестве света, чем молодые. Им свойственны анатомо-морфологические и физиологические особенности: мелкоклеточная структура, утолщенная листовая пластина, множество устьиц, хорошо развитая сеть жилок и кутикула. Кроме того, клетках взрослых растений содержится много мелких хлоропластов, а интенсивность фотосинтеза и дыхания и довольно высока. К данной группе относится большая часть цветов, например, роза, бархатцы и т. д.

Сциофиты, которыми называются теневыносливые культуры, наоборот, нуждаются в затенении. К сциофитам относятся культуры из тропических и субтропических лесов, например, папоротник. Такие растения обладают тонкими листьями, крупными клетками с крупными хлоропластами, в которых содержится большое количество хлорофилла.

Теневыносливые цветы – пластичная группа с широкой экологической амплитудой относительно света. Они хорошо растут в открытых зонах, но при этом выносят затенение. Примеры теневыносливых цветов - ирис, аквилегия, плющ и т. д. В течение жизни таких растений повышается их световой оптимум, и теневыносливость при этом падает. При их выращивании необходимо учитывать их реакцию на периодичность света и темноты на протяжении суток.



Способность культур цвести только при установленном соотношении продолжительности светлого и темного времени суток называют фотопериодизмом. Его воспринимают зеленые листья, и в итоге имеют место необратимые изменения в их метаболизме, определяющие переход от вегетации к цветению. В некоторых случаях минимального фотопериодического воздействия на цветы в течение 1–25 суток, приводящее к дальнейшему зацветанию независимо от продолжительности дня, вполне достаточно.

Ночной период играет главную роль в фотопериодической реакции. В зависимости от фотопериодической реакции выделяют следующие группы культур:

- Культуры короткого дня, закладывающие цветы в длинный темный период. Благоприятные условия произрастания и развития - длинная ночь и короткий день (от 10 до12 ч). Как правило, это растения «родом» из тропиков и субтропиков - многолетняя астра, хризантема и т. д.

- Растения длинного дня, закладывающие цветки в короткий темный период. Оптимальные условия для таких растений - короткая ночь и длинный день (от 14 ч.) К растениям длинного дня относятся цветы из умеренных широт: бальзамин, рудбекия, календула и т. д.

- Нейтральные растения, которые зацветают, независимо от длительности дня. К нейтральным растения относятся бархатцы, циния и т. д.



Если цветок короткого дня выращивать на длинном дне, он не зацветет. Тем не менее, хризантема может зацвести при временном затенении листьев. Для этой цели вполне подойдет светонепроницаемый материал.

Световой режим достаточно ощутимо влияет на рост, развитие, количество и, в конечном итоге, на качество продукции.

В открытом грунте, а также интерьерах качество регулируется подбором места посадки растений с учетом их нужд в интенсивности освещения. Теневыносливые цветы - идеальный вариант для озеленения затененных участков открытого грунта или интерьеров с не слишком хорошим освещением.

А если у вас оранжерея, то вы имеете возможность сократить длительность дня посредством затемняющих устройств или ее увеличить путем досвечивания цветов искусственными источниками.









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::. прочитало: 144 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.