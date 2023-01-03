

::. Не делайте этих ошибок при посеве семян цветочных культур | Цветоводство Не делайте этих ошибок при посеве семян цветочных культур

Конечно, огромное значение имеет прежде всего качество семян. При посеве необходимо следить за сроками хранения семян, семена многих однолетних цветочных культур, таких, как астры, вербены, бархатцы, календулы, эшшольции теряют всхожесть после 2х летнего хранения. И так же всхожесть семян других культур в первый год может быть и значительно ниже. Например, семена табака в 1-й год сбора имеют небольшую всхожесть, а через год всхожесть их резко возрастает.

Почва должна быть рыхлой, легко пропускать воду и быть постоянно влажной, но не переувлажненной. Только представьте: посеянные семена уже набухли или даже проклюнулись, то есть у них появился маленький, нежный корешок, а вы не проследили за влажностью почвы и забыли в какой-то момент полить. Семена в таком случае погибнут в течение нескольких часов. Чтобы предотвратить пересыхание почвы, посеянные семена в открытый грунт я накрываю старой полиэтиленовой пленкой, а тару с семенами, посеянными на рассаду, помещаю в полиэтиленовый мешок и ставлю в теплое место.

Именно в теплое, т. к. для прорастания семян необходимы влага, воздух и тепло

Необходимо поддерживать нужную температуру для каждого конкретного вида, потому что ее снижение всего на несколько градусов задержит появление всходов. Оптимальной температурой прорастания для большинства семян является интервал +18…+22 ° С, для некоторых растений (бегония, сальвия, бархатцы, гибриды петунии) требуется более высокая температура.

Кроме того, следует учитывать, что для прорастания некоторых семян цветочных культур требуется свет. Если не обратить на это внимания, прорастание будет тормозиться, а в некоторых случаях и вовсе остановится. Конечно, для прорастания семян большинства цветочных культур свет не имеет значения, но если мы заглубим при посеве семена, например, петунии, бегонии, примулы, молодило, гейхеры, и тем самым лишим их света, то процент всхожести значительно снизится, а в некоторых случаях мы и вовсе не дождемся всходов. Как правило, свет необходим для прорастания мелких семян, так как у них нет достаточного запаса питательных веществ, чтобы обеспечить рост в темноте при прохождении толщи земли.

И наоборот, например, семена Нигеллы прорастают только в темноте.

Теперь о многолетних цветочных культурах.

Особенности их семенного размножения объясняются приспособленностью к природным условиям тех регионов, где они растут в диком виде. Их семена вызревают в конце лета или осенью и осыпаются на землю. В естественных условиях они находятся зимой под покровом снега, где проходят естественную стратификацию, после чего дружно всходят весной. Если собрать семена таких растений и хранить в помещении, то чаще всего они весной не прорастают. Поэтому и сеять их рекомендуется или под зиму или весной, но после прохождения стратификации.

Для этогосемена перемешивают с влажным песком (1:3) или с торфяной крошкой и до весны (начала посева) хранят при температуре +1...+5°С в ящиках, горшках или мешках в подвале, в холодильнике или же закапывают в снег. В течение зимы нельзя допускать переувлажнения и появления плесени, иначе семена загниют. Продолжи­тельность стратификации для семян разных растений различна.

И несколько слов о сроках посева семян цветочных культур на рассаду.

В феврале начинают посев петуний, клубневых бегоний, лобелии, пеларгонии, виолы, многолетних астр.

В марте высевают семена однолетней астры, цинии, бархатцев, цинерарии, вербены.

В апреле высевают семена других однолетников, им уже не требуется дополнительное освещение.

Г. Соколов

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::. прочитало: 474 | автор: sadovod | 24 января 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.