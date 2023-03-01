



::. Розы оказались наиболее желанным подарком среди россиянок | Цветоводство Розы оказались наиболее желанным подарком среди россиянок

Причем все чаще покупатели выбирают цветы российского происхождения

В качестве подарка на праздники женщины предпочитают всем остальным цветам розы - так считают 38% россиян, опрошенных компанией Grodan, производителем субстратов из минеральной ваты. На втором месте по популярности после роз с большим отставанием оказались тюльпаны (16%), на третьем - хризантемы (10%). Интересно, что более четверти респондентов выбирают розы, выращенные в российских теплицах.

Доля импорта на цветочном рынке России крайне высока - по разным оценкам она доходит до 80%.

Впрочем, сегодня у местных тепличных хозяйств есть все шансы изменить пропорцию, так как поставки растений из-за рубежа значительно усложнились и подорожали. А вот спрос на срезанные цветы остаётся стабильным - и российские цветоводы все активнее работают на снижение доли импорта.

Так, согласно опросу Grodan, уже сейчас розы российского происхождения выбирают 27% опрошенных, 11% обычно покупают цветы из Нидерландов, 9% - из Эквадора. В то же время для каждого второго покупателя роз (52%) их происхождение не имеет принципиального значения, люди о нем просто не задумываются. Отвечая на вопрос о назначении, 57% отметили, что покупают розы в качестве подарка, 8% - для декора пространства. Только 16% опрошенных отказались от роз, потому что это стало слишком дорого. Остальные респонденты в принципе не любят цветы.

“Мнение о том, что розы из теплиц России не пользуются спросом - миф. По данным нашего опроса только 4% считают, что в нашей стране эти цветы в принципе невозможно выращивать в промышленных масштабах. Еще 74% знают или предполагают, что развитые цветочные хозяйства есть - и они совершенно правы. Благодаря такому методу выращивания, как малообъемная гидропоника, розы в России сегодня прекрасно растут даже зимой и в северных регионах, например, на специальных субстратах из минеральной ваты”, - рассказывает Юрий Ильвачев, менеджер по работе с ключевыми клиентами Grodan.

Для тепличных хозяйств у этого способа есть несколько преимуществ: растения на матах из каменной ваты всегда более сильные и ровные, контролировать дренаж и прочие условия довольно просто, расход воды и удобрений получается очень экономичным, а риск заболеваний цветочных культур снижается за счет стерильности субстрата. При этом за год с одного квадратного метра теплицы можно получить от 250 до 550 срезанных цветов. Это зависит от сортовых особенностей, уровня технологии и условий выращивания. Кроме того, такие маты служат очень долго, так как разрабатывались специально для выращивания роз в течение пяти и более лет.

Для покупателей преимущества российских роз заключаются не только в большей доступности, но и в свежести - скорее всего, ваш букет еще пару дней назад цвел в теплице.

“Есть и еще один важный фактор при выборе цветов российского происхождения - это влияние на экологию. Когда вы выбираете розы или другие растения, выращенные в местных теплицах, вы помогаете снизить углеродный след, ведь на их доставку требуется меньше ресурсов, меньше топлива”, - добавляет Юрий Ильвачев.

Развитие цветоводства при помощи малообъемной гидропоники может кардинально изменить соотношение местных и импортных растений на российском рынке. Сегодня для этого сложились подходящие условия - есть стабильный спрос, интерес к местной продукции и сокращение числа иностранных конкурентов.





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::. прочитало: 115 | автор: sadovod | Вчера, 21:33 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.