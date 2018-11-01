



::. Выращивание арбузов в Ленинградской области | Ваш сад Выращивание арбузов в Ленинградской области

Арбуз и дыня всегда считались тепло- и светолюбивыми культурами, однако русские огородники с давних пор пытались выращивать эти удивительные овощи под Петербургом. Сегодня мы публикуем некоторые заметки из опыта этих чудо-садоводов.

Первые попытки вырастить арбузы на своем садовом участке в районе Токсово были мной предприняты лет 15 назад. Тогда я высадил рассаду на паровую грядку, которая до 10 июня была закрыта полиэтиленовой пленкой. Помню радость и удивление детей, когда они увидели цветущие на грядке арбузы, а потом и завязи плодов. Но первые опыты закончились неудачно. В середине августа, когда на участке "выпали" холодные росы, плоды перестали расти и стали загнивать.

В этом году я решил повторить свой опыт, но готовился к нему уже очень основательно. Выбрал в теплице грядку размером 4,4x4 м, которая состояла на 75% из перепревших опилок и на 25% из песка. Устроил в ней 7 лунок. В каждую лунку внес комплексные минеральные удобрения, биогумус и бросил 2-3 семечка арбуза.

Высаживал 2 сорта: Огонек и Сладкий малыш. При посадке строго контролировал температуру почвы. В день посадки она была 18 градусов тепла. Посадка осуществлялась в конце мая. Через 7-10 дней появились всходы.

К сожалению, иностранный сорт Сладкий малыш всходов не дал, пришлось пересаживать растения Огонек в те лунки, где не взошел "иностранец". Для дальнейшего развития на 4-метровой грядке я оставил всего 7 растений, с интервалом 50 см в ряду. Растения развивались нормально. Агротехника арбуза во многом схожа с технологией возделывания огурца. Растения развивались на шпалере.

Особое внимание я уделял подкормкам, учитывая особенности почвогрунта грядки. Подкормки производил еженедельно (по выходным) растворами комплексных минеральных удобрений или органическими подкормками, такими как "Идеал", "Тюльпан" и "Огород".

С началом цветения и с появлением женских цветков я начал применять искусственное опыление, так как пчел было мало, да они и не очень-то торопились залетать в горячие теплицы. Опыление производилось в первой половине дня с 10 до 12 часов после полного раскрытия женского цветка. После успешного опыления плод начинал очень быстро расти.

В первых числах августа были прищипнуты все плети. Следует отметить, что на двух пересаженных растениях, несмотря на обилие женских цветков, завязей не образовалось и плодов не было. На каждой плети выросло по одному хорошенькому арбузику весом от 0,5 до 3 кг, а на одной плети было даже два плода. Первые плоды были сняты в конце августа с началом увядания растений. Дегустация состоялась прямо на садовом участке. Последние плоды - 7 сентября.

Как ни странно, но хлопоты и заботы, с которыми я столкнулся при выращивании этих чудесных культур, доставили мне и членам моей семьи много приятных и незабываемых минут.

А. Иванов, садовод-любитель

Газета "САДОВОД"



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Арбуз и дыня на северном огороде

Выращивание баклажанов в открытом грунте

Арбузы и дыни выращиваем в Ленинградской области

Можно ли в Ленинградской области вырастить герберы?

Можно ли вырастить виноград в Ленинградской области?

::. прочитало: 93 | автор: sadovod | Вчера, 12:50 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.