Если время посадки прошло. (Из "Практических наставлений" Н. Красноглазова, 1852 г.)

Если случится, что деревья будут привезены осенью, в то время, когда земля уже замерзла, и, следовательно, их сажать уже нельзя, нужно вырыть канаву глубиною в 1 аршин (71,2 см) и класть деревья кореньями в эту канаву одно подле другого, пересыпая их землей - земля должна быть влажной. Когда все деревья будут положены, то корни их непременно должны быть покрыты землей - по крайней мере на 40 см.

С наступлением весны, когда придет время сажать деревья на место, должно, вынувши их, посмотреть у них корни. Если на концах окажется краснота, что означает повреждение корней, то нужно всю ее обрезать до свежего места, а также и поубавить у деревьев верхние сучья.

Если весной опоздают привозкою деревьев и они уже сделаются вялы, в таком случае нужно положить их на полдня или на ночь в воду, потом посадить в кадки с землей. Можно сажать по 2 или 3 дерева в одну кадку. В последних числах августа нужно из кадок вынуть те деревья, которые находились по одному в каждом горшке и посадить в назначенное место в открытом саду; те, что сидели по 2 - 3 в одной кадке, нужно разнять, и дерево, удержавшее на своем корне землю, посадить с нею в определенное место, а не стряхивать ее с него.

(Из "Практических наставлений" Н. Красноглазова, 1852 г.)

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