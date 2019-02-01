Средство ускорить прорастание твердых семян Газета "Земледелие, садоводство и огородничество" 1864г.

Семена с очень твердой роговой наружной оболочкой, употребляющие для своего прорастания слишком долгий промежуток времени, кладутся на несколько минут в кипяток. Обыкновенно оболочка тотчас же растрескивается. Семена разных видов акаций, подготовленные таким образом для посева, прорастают через несколько дней; семена шиповника и боярышника всходят спустя несколько недель. Не все, однако, семена могут выдержать такую подготовительную операцию, и в некоторых случаях они делаются вовсе невсхожими от употребления горячей воды...

Вообще с жирными семенами должно поступать в этом случае весьма осторожно. Способ этот не нов, но заслуживает внимания садоводов.

Газета "Земледелие, садоводство и огородничество" 1864г.

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