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::. Средство ускорить прорастание твердых семян | Ваш сад
Средство ускорить прорастание твердых семян Газета "Земледелие, садоводство и огородничество" 1864г.
Семена с очень твердой роговой наружной оболочкой, употребляющие для своего прорастания слишком долгий промежуток времени, кладутся на несколько минут в кипяток. Обыкновенно оболочка тотчас же растрескивается. Семена разных видов акаций, подготовленные таким образом для посева, прорастают через несколько дней; семена шиповника и боярышника всходят спустя несколько недель. Не все, однако, семена могут выдержать такую подготовительную операцию, и в некоторых случаях они делаются вовсе невсхожими от употребления горячей воды...
Вообще с жирными семенами должно поступать в этом случае весьма осторожно. Способ этот не нов, но заслуживает внимания садоводов.
Газета "Земледелие, садоводство и огородничество" 1864г.
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::. прочитало: 79 | автор: sadovod | Вчера, 17:51 | Комментариев 0 |
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