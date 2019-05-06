







::. Живая изгородь – идеальное украшение дома и сада | Ваш сад Живая изгородь – идеальное украшение дома и сада

Посаженные в один или несколько рядов кустарники образуют замечательную визуальную картину, а также имеют ряд функционально-защитных свойств. Специалисты компании Greenworks – лидера садовой аккумуляторной техники, рассказали какие виды изгородей бывают и как за ними ухаживать с помощью аккумуляторной техники.

Экологи утверждают, что в домах, которые расположены в крупных городах, наличие живой изгороди необходимо не только в качестве декоративного элемента, но также и для поддержания эко-баланса жизни. Классификация изгороди напрямую зависит от растений, из которых она состоит. Листопадная, вечнозеленая, вьющаяся, цветущая – исключительно дело вкуса. Это могут быть однопородные, комбинированные или шпалерные посадки. Палисад будет очищать воздух, разграничивать территорию, защищать от шума и чужих глаз. Самой неприхотливой в уходе является изгородь формированная. Она требует обрезки в виде геометрической формы, благодаря чему можно выдержать определенный стиль и придать эстетический вид. Также, ограждения градируются по высоте: низкие – до 1 метра, средние – 1 – 1.5 метра, высокие – более 1.5 метра.



Профессионалы Greenworks сделали подборку оптимальных видов растений, которые подойдут под эти классификаторы высоты.

Для низких изгородей чаще всего используют айву, барбарис, шиповник. В качестве средних ограждений подойдут желтая акация, сирень обыкновенная, жимолость синяя. Для высоких – пихта, туя, клен, можжевельник.

Для ухода за живым забором эксперты советуют использовать аккумуляторный кусторез G40HT61, который прост в использовании и не требует дополнительного обслуживания перед началом работы. Преимущество данной модели – автономность, благодаря чему можно забыть о проводах и поисках электропитания. Инструмент работает от аккумулятора в 40 вольт, который подойдет ко всей технике бренда с этой мощностью. Вес около 4 кг и прорезиненная рукоятка обеспечивают максимально комфортную работу и подойдут для женщин и людей пожилого возраста. Повернуть кусторез можно на 90 градусов как влево, так и вправо, тем самым обеспечив работу под любым углом и придать такую форму растению, которая по душе именно вам.



Сделать территорию вашего дома более экологичной и дополнить экстерьер поможет изгородь, а придать ей стиль античности, современности, либо дать волю фантазии – кусторез Greenworks G40HT61.



За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к PR-менеджеру Ирине Шекаровой:

irina@redline-pr.ru

+ 7 (916) 588-50-72



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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 19:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.