Чтобы деревья дышали

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Прошло уже четверть века освоения участков в нашем садоводстве, надземные части деревьев сблизились, образуя своеобразный шатер, куда почти не проникают солнечные лучи. А ведь надо знать и понимать, что «любая клетка каждого листа постоянно дышит, потребляя питательные вещества и кислород и выделяя в атмосферу углекислый газ. Когда ветка хорошо освещена, синтез углеводов в ее тканях за счет солнечных лучей и углекислоты воздуха значительно превосходит расходы на дыхание. Избыток производимых пластических веществ направляется на формирование новых тканей и плодов. Если же ветка расположена глубоко в кроне и, вследствие этого, сильно затенена, то она потребляет Сахаров намного больше, чем вырабатывается в хлорофилловых зернах ее листьев. За счет этого хуже растут побеги продолжения и меньше питательных веществ поступает к завязывавшимся плодам» (С. Пронин. О чем говорит опыт предков).

Еще сотни лет назад плодоводы, ничего не знавшие о фотосинтезе, углеводах и механизме дыхания растений опытным путем пришли к необходимости поддерживать крону дерева в разреженном, светопроницаемом состоянии. Для этого они научились искусственно снижать крону, добиваясь соподчинения развития ветвей, удалять загущающие мелкие ветви и прутики, позволять дереву закладывать лишь определенное количество скелетных и полускелетных ветвей определенной конфигурации, изобрели метод осветления кроны путем удаления центрального проводника. Сейчас этот способ широко применяют опытные садоводы маломерных участков в зонах избыточного увлажнения почвы.

В отдельных районах России появились искусственные формы крон: пальметты, кордоны, плодовые стены и даже сады-луга, в которых на каждом квадратном метре высаживается по одному дереву. Один год эти деревья растут, а на следующий (или еще через год) плодоносят. После этого их скашивают вместе с плодами, и цикл повторяется. Обратимся к вегетации плодового дерева. В кроне каждого дерева есть две зоны: продуктивная, в которой фотосинтез идет интенсивнее дыхания, и балластная, в которой баланс синтеза и расхода питательных веществ (Сахаров) отрицательный. Но тут надо смотреть, о каком дереве идет речь. Если дерево молодое, и оно имеет всего 5-6 веток, то, разумеется, у него вся крона продуктивная. А если плодовые деревья такие, как на участках нашего садоводства в Мшинском массиве, - уже старые деревья, то здесь большая часть кроны - балластная. Ее продуктивная зона занимает малую часть юго-восточной, южной, юго-западной и верхней поверхностей воображаемой сферы.

Интенсивные типы формирования деревьев исключают наличие в их кронах балластных зон. Ширина плодового ряда обычно не превышает 2 м, т. е. ветви от оси ряда выступают в междурядье не более чем на 1 м. В таком саду все листья хорошо освещены и работают на урожай. В то же время на урожай работают не только листья и здоровая кора плодового дерева, но, в неменьшей степени, и корневое питание дерева.

В XIX в. стало традиционным изучение минерального (корневого) и воздушного (фотосинтез) питания, цветения, плодоношения и др. В результате работ исследователей-ученых (М. К. Домонтович, П. Л. Железное, П. А. Власнек, Ф. ср. Мацков и др.) было установлено множество интересных в теоретическом плане фактов, касающихся природы поглощения листьями элементов питания. Показано, что поглощаемые листьями соли азота, фосфора, калия, марганца свободно передвигаются в разных направлениях и усваиваются растениями в такой же степени, как и воспринимаемые через корневую систему. Если выразиться схематично, то питательные вещества в результате фотосинтеза, по флоэме движутся и вниз к корням, а питательные вещества из почвенного раствора, усвояемые корнями, движутся по ксилеме вверх, к различным органам растения.

Ряды деревьев располагают с севера на юг, чтобы листовой полог был хорошо освещен, а в самые жаркие, полуденные, часы ряд деревьев оказывался как бы в собственной тени. Это позволяет уменьшить в полдень интенсивность фотосинтеза, что, конечно, полезно для растения.

И. Кривега

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 61 | автор: sadovod | Сегодня, 13:31 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.