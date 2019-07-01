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::. Кампсис — южный красавец | Ваш сад
Кампсис — южный красавец
Отдыхая на солнечных курортах нашей страны, вы могли любоваться невероятно привлекательными декоративноцветущими растениями, которые, на первый взгляд, характерны только для теплого климата. Однако в действительности многие из таких культур, если постараться, вполне можно возделывать в условиях средней полосы России. Таков, к примеру, красавец кампсис.

Общая информация о растении
Кампсис — представитель семейства Бигнониевые. Наименование цветка происходит от слова «kamptein», что в переводе с греческого означает «сгибать» или «скручивать». Оно и понятно, ведь эта культура является быстрорастущей лианой.
Кампсис — экзотическое растение. Одни ученые считают его родиной Поднебесную, другие — Северную Америку. На европейском континенте культуру стали выращивать примерно с XVII-го века. Южный красавец дает множество вьющихся побегов, цепляющихся за опору при помощи воздушных корней на высоту до 15 м. Молодые стебли покрыты гладкой зеленой корой, которая постепенно становится красно-коричневой. Непарноперистые листья «сидят» на длинных черешках. Образованы они яйцевидными листовыми пластинами с пильчатым краем и легким блеском.
Главное украшение кампсиса — это, конечно же, яркие трубчатые цветки, собранные в соцветия типа «кисть» или «метелка». Благодаря им растение в народе прозвали «трубкоцветом». Окраска цветков может быть оранжевой, красной, желтой, розовой. Кампсис радует цветением с июня по сентябрь. Хотя цветки насыщенных оттенков и не источают аромата, пчелами многолетник очень любим.
Отцветшие бутоны превращаются в стручки. В них формируются семена, снабженные крылышками и улетающие на далекие расстояния после созревания и растрескивания плодов.

Разновидности кампсиса
Род Кампсис немногочислен и объединяет всего 3 вида.
В южных регионах на заборах и стенах домов мы чаще всего видим Кампсис укореняющийся. Основные характеристики данного вида:
• внушительные, до 9 м в длину, побеги;
• листья, состоящие из 9-11 листовых пластин;
• крупные, похожие на яркие граммофончики, цветки красно-оранжевого оттенка;
Кампсис гибридный — довольно морозоустойчивое растение с гибкими лозами длиной около 6 м и крупными оранжево-красными цветками.
Достаточной декоративностью обладает Кампсис китайский (крупноцветковый). У этой культуры нет воздушных корней, зато растение может похвастать наличием перистых листьев и узкотрубчатых огненно-оранжевых цветков с характерной желтой серединкой.

Особенности выращивания и ухода
Для размещения кампсиса выбирают хорошо освещенное место, защищенное от сквозняков, поскольку экзотическая лиана — культура светолюбивая. Возделывать растение лучше на плодородной почве, но и на бедном грунте оно развивается неплохо, только вот цветением сильно не порадует.
Кампсис отлично переносит летнюю жару. Выращивание многолетника в средней полосе сказывается на интенсивности роста побегов — они менее сильные и длинные, нежели у культуры с юга. Впрочем, даже в форме раскидистого куста растение смотрится просто великолепно.
Яму для посадки культуры готовят заранее, придерживаясь размера 40*50*50 см. На ее дно укладывают слой керамзита или гравия. Выкопанную землю смешивают с компостом и минеральным удобрением. Часть получившегося плодородного грунта помещают обратно в лунку, затем туда опускают корневую систему саженца и засыпают оставшейся почвосмесью. Растение чуть углубляют, землю вокруг него уплотняют, культуру обильно поливают.
Для наилучшего роста почву под кампсисом регулярно увлажняют отстоянной, не холодной водой. В жаркие дни полив должен быть более интенсивным. При этом застоя влаги в почве следует избегать. Сократить поливы поможет мульчирование.
Чтобы растение обильно цвело, его необходимо периодически подкармливать. Идеально с этой целью использовать азотные удобрения и минеральные комплексы с высоким содержанием фосфора.
В период вегетации лиане требуется регулярная обрезка. Весной ей подвергают перемерзшие и часть старых побегов, что стимулирует рост молодых стеблей. Летом своевременно удаляют отцветшие цветки и образующиеся на культуре плоды. Осенняя обрезка нацелена на радикальное укорачивание ветвей.
В укрытии на зиму нуждается лишь растение, возделываемое в средней полосе. При этом лозы следует снять с опоры и прижать к земле, а в качестве утепляющего материала использовать сухую листву и еловый лапник.
Декоративноцветущая лиана станет неподражаемым украшением вашего сада. Ее можно пустить на арки и ограды. Это идеальный вариант для декорирования беседки. Подходит кампсис и для возделывания в квартире как контейнерное или кадочное растение при условии соблюдения правильной обрезки. Яркие цветы лианы стоят в воде до 2-х недель и будут уместны в букетных композициях.
Надежда Пономаренко
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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Вчера, 17:37 | Комментариев 0 |
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