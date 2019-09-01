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::. Как помочь саженцу быстро укорениться? | Ваш сад / Удобрения
Как помочь саженцу быстро укорениться?
При посадке и пересадке саженцев растения всегда испытывают стресс. Их корневая система сильно повреждена, корни требуют питания и энергии для собственного восстановления и не справляются со своей основной функцией – обеспечением питания надземной части растения.
По этой причине растение долго болеет, а следовательно не растет, не цветет, а иногда и вовсе погибает. Не решает полностью эту проблему и саженцы с закрытой корневой системой. В контейнерах корни сплетены в тугой комок, и после посадки дерево тратит много времени, чтобы развернуть их и добраться до питательных элементов. На это, порой, тоже уходят годы.
Но бывает и еще хуже, когда саженец зацветает в год посадки. Дачники радуются – красота! Но на самом деле, это конец для растения – оно отдает все свои силы, чтобы оставить потомство в виде семян. Например, можно видеть, как пересаженная роза, уже в первое лето выбрасывает цветок – один, маленький, но такой желанный! Хозяин участка думает, вот на следующий год кустик зацветет, так зацветет! Но весной роза не просыпается…

Как помочь растениям?
1. Внести фосфорные удобрения. В период восстановления коневой системы растениям требуется много энергии. За перенос энергии отвечает молекула АТФ. А в ее основе – фосфор. Поэтому при посадке деревьев и кустарников специалисты советуют добавлять в посадочную яму суперфосфат.
Однако и здесь не все просто. В состав суперфосфата входит балластная примесь в виде гипса (до 40%), оказывающая вредное действие на растения. Кроме того, излишние количества этого удобрения вызывают зафосфачивание грунта, то есть фосфорное засоление. Химические соединения тоже опасны для растений – даже слабая концентрация солей фосфора может обжечь корневые волоски. А ведь именно они добывают из почвы воду и питательные вещества.
2. Удобрить золой. Казалось бы, вот она, панацея! Никакой химии, полностью натуральное удобрение, в котором есть необходимый фосфор! Достаточно добавить в посадочную яму литровую банку золы и саженец начнет расти как на дрожжах. И это, действительно, так.
Однако, есть пара существенных оговорок. Свои чудесные свойства зола проявляет только на кислых почвах. А вот на нейтральных и щелочных получается обратный эффект – она повышает Ph и растение перестает усваивать железо, которое тоже необходимо для роста корней. В итоге растение опять тормозится в развитии до тех пор, пока не восстановится уровень кислотности.

Есть ли какой-то выход?
Ученые долго бились над этой проблемой и сумели ее решить. Они разработали многокомпонентную органическую рецептуру, которая даёт 3 преимущества:
1. Пролонгированное действие. Его вносят один раз – в яму или лунку при посадке. И оно действует до 100 дней после внесения, постепенно отдавая питательные вещества растению, т.к. каждый компонент усваивается растением в разное время.
2. Безопасность для растений и почвы. Оно не обжигает корни. Не меняет Рh почвы и не блокирует усвоение железа. Удобрение произведено в форме гранул, и его можно использовать в кашпо, контейнерах, теплицах и на грядках. Более того, оно улучшает структуру почвы, увеличивает ее влагоемкость и снижает потребность в поливе.
3. Натуральные компоненты. В его состав входит несколько природных ингредиентов. Которые обеспечивают растения полным набором питательных элементов, а именно:
Фукус и ламинария. Это морские водоросли, которые вылавливают в Белом море. В них много альгината (это такие кислотные соли, что сильно увлажняют почву, а значит, корешки не пересохнут) и манитола – это сахар, который помогает растению усваивать железо.
Триптофан. Аминокислота, которую производят сами растения. Когда корневая система повреждена, растение направляет триптофан в подземную часть. Под его действием раны быстро затягиваются, начинают отрастать новые корешки. Если повреждена крона – аминокислота направляется туда. В общем, вещество универсальное.
Когда растение имеет доступ к триптофану, оно завершает развитие корневой системы за несколько недель. И уже в конце первого сезона порадует вас активным ростом. Если вы сажали растение осенью, то триптофан поможет укорениться до заморозков.
Тиамин – органическое соединение. Знаете, как японским мастерам удается выращивать бонсаи – миниатюрные деревца в небольших емкостях? Они используют один секрет – подкармливают растения тиамином и железом. Такое сочетание помогает корням быстро восстанавливаться и наращивать пушистую часть – корневые волоски, которые добывают из почвы воду и питательные элементы. Тиамин имеет высокое содержание в бобовых, а чемпионом среди них является:
Соя. Без генетических модификаций, она не только не вредна, но и полезна в эко земледелии. Это уникальное растение, которому удается накопить рекордное количество питательных элементов за счет того, что на его корнях живут клубеньковые бактерии – они переводят азот из воздуха в доступную для растений форму. После ферментации соя становится идеальным удобрением – она дает растениям пролонгированный азот и калий.
Бетаин – внутренняя соль (усиливает всасываемость корней, что очень важно в первые дни после пересадки), дрожжи и клейковина (источники быстрого азота), арахис (обеспечивает растения азотом и магнием), яичная скорлупа (поставщик кальция), меласса – свекольная патока (источник легких углеводов, рыхлит почву и ускоряет действие других компонентов), жмых льна (дает азот средней скорости действия и магний), барда пшеничная (выравнивает ph почвы), птичье перо (источник азота и аминокислот), рыбная и костная мука (источники фосфора).
Обратите внимание: в удобрении источником азота являются сразу несколько компонентов с разными сроками действия. Почему это хорошо? Азот, как известно, очень подвижный элемент. Большинство минеральных азотных удобрений действуют очень непродолжительный период – при каждом поливе и дожде они вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступны корням. А вот азот из этой рецептуры высвобождается постепенно. Сначала его отдают дрожжи и клейковина, затем арахис, дальше – жмых льна и в конце – соя. То есть растения получают питание весь сезон.
Разнообразие компонентов удобрения такое же, как и в компосте. Только его надо меньше и вносить проще (200 грамм на 20 деревьев).
Одним из первых по этой рецептуре начал производство Ульяновский завод “Органик Микс”. Название - Удобрение для Пересадки и Рассады.
В нём нет «подводных камней» и это наше, отечественное удобрение, – разработка российских специалистов.

ООО «БИО-комплекс»

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::. прочитало: 126 | автор: sadovod | Вчера, 17:51 | Комментариев 0 |
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