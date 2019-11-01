



::. Что такое самоплодные и самобесплодные сорта | Ваш сад Что такое самоплодные и самобесплодные сорта

Большинство сортов яблони, груши, вишни и сливы не завязывают плодов при опылении цветков своей пыльцой. Такие сорта называют самобесплодными. Для получения урожая плодов цветки одного сорта должны быть опылены пыльцой другого сорта. Значит, самобесплодные сорта требуют перекрестного опыления. Только ничтожный процент сортов обладает способностью от опыления своей пыльцой завязывать мизерное количество плодов, не имеющее практического значения. Такие сорта называют частично самоплодными. Полностью самоплодных сортов, дающих товарные урожаи при опылении своей пыльцой в односортных промышленных садах, нет.



Подавляющее большинство сортов яблони, выращенных в Ленинградской области, практически самобесплодны. Для получения нормальных урожаев этих сортов требуется перекрестное опыление с другими сортами. Но не все сорта яблони могут служить опылителями. Плохое завязывание плодов наблюдается при совместных посадках сортов, являющихся близкородственными по своему происхождению, например, Антоновка обыкновенная и Антоновка 600-граммовая, Анис серый и Анис алый, Коричное полосатое и Коричное ананасное.



При подборе сортов для совместной посадки необходимо принимать во внимание одновременное их цветение, а также принадлежность к одной группе по срокам созревания плодов (летние с летними, осенние с осенними, зимние с зимними). Сорта яблони с резко выраженной периодичностью плодоношения не могут рассматриваться как удачные опылители для сортов, склонных к ежегодному плодоношению. Следует избегать в качестве опылителей таких сортов, деревья которых отличаются от деревьев опыляемого сорта меньшей долговечностью. Нецелесообразно сажать сорт, поздно вступающий в плодоношение, в качестве опылителя для скороплодного сорта, так как при этом скороплодность последнего, являющаяся ценным свойством, не будет реализована. Для летнего" сорта Панировка могут быть использованы сорта-опылители Грушовка московская, Суйсленское, Бельфлер-китайка, Для зимнего сорта Антоновка обыкновенная могут служить опылителями сорта Анис полосатый, Анис алый, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Штрейфлинг.



В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Газета "САДОВОД"













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::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Вчера, 12:02 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.