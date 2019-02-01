Яблоня из семечка

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Каждый садовод мечтает сам вырастить на своем участке яблоню. Однако при размножении семенами сорта яблони в большинстве случаев не передают таких характерных для них положительных признаков, как величина, форма, окраска и вкус плодов. Чтобы сохранить присущие сорту ценные качества, яблоню размножают вегетативным путем с помощью прививки почкой (глазком) или черенком. Сорта яблони самобесплодные, то есть при попадании на цветок пыльцы с другого дерева того же сорта или собственной пыльцы плоды не завязываются. А вот когда пчела переносит пыльцу с цветков других сортов, то происходит опыление и завязывание плодов. Поэтому все семена в плодах имеют гибридную природу. От посева семян и затем отбора гибридных сеянцев получены все современные сорта яблони. Старые сорта народной селекции яблони произошли большей частью от случайных сеянцев. Если садоводу повезет, от посева семечка яблока можно получить новый прекрасный сорт яблони, а сам садовод станет автором этого сорта. Размножая семенами китайку, или "райские яблочки", можно получать сеянцы с хорошими плодами. Некоторые крупноплодные сорта яблони, например, Бельфлер-китайка, тоже хорошо передают качества плодов своим сеянцам.

При выращивании сеянцев яблони из семян нужно придерживаться следующих правил.

Используйте семена из плодов созревших яблок. Лучше брать семена от местных сортов яблони, но ни в коем случае не от южных сортов. В северо-западной зоне лучшим материалом для этих целей служат семена плодов Антоновки, Аниса, Коричного полосатого, различных китаек и других зимостойких сортов яблони.

Осенью семена вынимают из хороших, здоровых и зрелых плодов и сушат в течение 1—2 суток. Нужно помнить, что семена никогда не прорастут, если не пройдут период стратификации. Стратификация — это зимнее дозревание семян. Семена должны находиться во влажной среде (песок) при температуре 0—5 °С до 120 суток. Для этого берут 3—4 части чистого речного песка на 1 часть семян яблони. Песок увлажняют водой и тщательно смешивают с семенами так, чтобы они не соприкасались друг с другом и были распределены равномерно. Этим предупреждается возможность перенесения плесени с одного загнившего семени на другое. Такую смесь помещают в небольшие ящики или горшки и переносят в подвалы или погреба.

Стратификацию можно заменить осенним посевом сухих семян непосредственно в грунт на грядку. Семена закладывают на глубину 2—4 см с расстоянием в рядке 6—10 см. Они пролежат в земле всю зиму под снегом и пройдут естественный период дозревания, а весной дадут дружные всходы. Если сухие семена хранить всю зиму дома и посеять их весной, то всходы появятся только через год (весной следующего года). Выращивать сеянцы яблони можно в торфоперегнойных кубиках, блоках или горшочках, заполненных хорошей питательной почвой. Для приготовления грунта берут 6 частей торфа, 3 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1/2 части коровяка и все хорошо перемешивают. Простой горшочек можно сделать самому из плотной или обойной бумаги, навертев ее в несколько слоев на бутылку. Сажают по одному семечку в каждый горшочек, затем горшочки плотно ставят в ящик и выносят осенью в сад на всю зиму. Весной появятся всходы, и горшочки с сеянцами можно высаживать на грядку или на постоянное место в сад. Бумага, из которой сделаны стаканчики, постепенно размокает, начинает разлагаться и не препятствует росту корней. Уход за растениями заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы, поливе и подкормке минеральными или жидкими удобрениями.

В. В. Пономаренко, доктор биологических наук

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 245 | автор: sadovod | 11 февраля 2019 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.