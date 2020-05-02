Почему виргинская черемуха цветет, но не плодоносит?

В садах Ленинградской области выращивают черемуху виргинскую родом из Северной Америки, Она очень декоративна, неприхотлива, любит избыточную влажность почвы, достаточно теневынослива. Зимостойка и выносит без повреждений морозы до -45°С. Но в связи с ранними сроками цветения плодоношение во многом зависит от погодных условий в это время. Если во время цветения будет влажная холодная погода или заморозки, то плоды не завяжутся. Таким образом, плодоношение у виргинской черемухи не ежегодное, а зависит от погодных условий.



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