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::. Почему виргинская черемуха цветет, но не плодоносит? | Ваш сад
Почему виргинская черемуха цветет, но не плодоносит?
В садах Ленинградской области выращивают черемуху виргинскую родом из Северной Америки, Она очень декоративна, неприхотлива, любит избыточную влажность почвы, достаточно теневынослива. Зимостойка и выносит без повреждений морозы до -45°С. Но в связи с ранними сроками цветения плодоношение во многом зависит от погодных условий в это время. Если во время цветения будет влажная холодная погода или заморозки, то плоды не завяжутся. Таким образом, плодоношение у виргинской черемухи не ежегодное, а зависит от погодных условий.

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::. прочитало: 66 | автор: sadovod | Вчера, 13:47 | Комментариев 0 |
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