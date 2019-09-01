Почему яблоня плодоносит через год?

Общеизвестно, что яблоня плодоносит обычно через год. Многих садоводов интересует, можно ли ежегодно добиться обильного цветения и большого урожая плодов? Садоводы должны знать, что переход деревьев к чередующемуся плодоношению начинается с чрезмерно обильного цветения и плодоношения. Пока дерево плодоносит умеренно, оно ежегодно образует цветочные почки. Кода же наступает чрезмерное цветение и дереву в результате этого приходится обеспечивать слишком большое количество плодов питательными веществами и водой, тогда новые цветочные почки не образуются и наступает перерыв в плодоношении. Поэтому преодолеть периодичность плодоношения яблони можно путем искусственного удаления части цветков или молодых плодов. Удаление части цветков на дереве садоводу сложно проводить из-за отсутствия специальных химических веществ. Но можно удалять завязи. Для переключения деревьев яблони на ежегодное плодоношение необходимо через 20 дней после полного цветения, удалять часть завязи из такого расчета, чтобы на один плод приходилось не менее 50 листьев. Для успешной борьбы с периодичностью плодоношения яблони необходимо проводить обрезку деревьев при тщательной обработке почвы и ежегодном внесении удобрений.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

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