Почему яблоня цветет, но не плодоносит?

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Яблоня является самой распространенной плодовой культурой в наших садах. Однако некоторые дачники, посадив однажды саженец этого вроде бы неприхотливого дерева, долгие годы продолжают пребывать в нетерпеливом ожидании: растение ежегодно цветет, но плодов не завязывает или же дает только единичные яблочки. В чем причина такого странного на первый взгляд явления?

Довольно часто неопытные садоводы допускают ошибки на этапе посадки саженца яблони, что впоследствии приводит к задержке в развитии дерева: растение, согласно сортовым признакам уже вошло в «детородный» возраст, но плодов не дает, хотя и может весной цвести. Причиной тому может служить неправильно подобранное место для посадки, близко залегающие грунтовые воды, отсутствие питательных веществ в посадочной яме, заглубление корневой шейки саженца и даже спешка во время высадки растения, в результате чего деревце оказывается высажено под наклоном.

Стоит помнить, что эта плодовая культура хорошо развивается на открытых солнечных и возвышенных участках, защищенных с северной стороны от порывов ветра постройками. Не вынесет она и близко залегающих грунтовых вод: их уровень должен быть не менее 2 м для сильнорослых сортов и 1,5 м для карликов. Для нормального развития саженца важную роль играет полноценное питание, поэтому перед посадкой почву заправляют достаточным количеством удобрений (по 4-5 кг перегноя и 1 ст.л. нитрофоски на каждый м?). Саженец высаживают таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы, а штамб был расположен в строго вертикальном положении.

Иногда садоводы неправильно понимают понятие скороспелости сорта, рассчитывая в заявленный производителем возраст вступления растения в период плодоношения собрать с него десятки килограммов плодов. Не стоит подгонять молодое деревце своим нетерпением и ждать от него обильного урожая в первые годы жизни. Молодая яблоня, из года в год наращивая более мощную корневую систему и пышную крону, постепенно будет увеличивать число плодов. В первые годы фрукты на ветках скорее всего будут единичными, даже если деревце будет обильно цвести, но по мере взросления растения объем урожая будет неуклонно увеличиваться (естественно, при должной агротехнике со стороны садовода). А для того чтобы опробовать вкус первых яблочек именно в те сроки, о которых говорил продавец саженцев, нужно приобретать посадочный материал не на стихийном рынке, а в специализированном плодопитомнике.

Не стоит рассчитывать на нормальное плодоношение яблони тем садоводам, кто не удосуживается ознакомиться с правильным режимом питания этой культуры. Дерево может отказаться давать плоды как при недостаточном, так и при избыточном питании. В последнем случае речь идет о переизбытке азота в рационе растения, когда оно начинает «жировать» и « забывает» о своей прямой обязанности – плодоношении.

Причиной отсутствия плодов могут служить неблагоприятные погодные явления, а именно зимние колебания температуры и весенние возвратные заморозки. Если повлиять на зимние погодные «качели» можно только с помощью подбора морозостойких районированных сортов, то в весенний период на помощь приходит и ряд защитных мероприятий, которые садовод может осуществить для защиты цветочных бутонов от заморозков (задымление, обильный корневой полив, дождевание и т.д.).

Помимо морозов цветочные почки на дереве могут повреждаться цветоедом – опасным вредителем, массовое размножение которого в саду приводит к полной потере урожая, а точнее к его отсутствию. Для защиты яблони от личинок этого насекомого, выедающих содержимое ее бутонов, используют разрешенные инсектициды (Актара, Фуфанон, Калипсо и др.), опрыскивание которыми проводят ранней весной до распускания почек, перед и после цветения.

Еще одна причина отсутствия урожая на обильно цветущей яблоне - самобесплодность высаженного сорта, т.е. его неспособность плодоносить самостоятельно без помощи сортов-опылителей. В данном случае проблему можно решить посадкой на участке еще 1-2 яблонь, сроки цветения которых будут совпадать с периодом цветения первого дерева. Если места на участке для посадки новых деревьев нет, то в крону яблони можно привить один или несколько черенков, взятых с подходящих сортов-опылителей.

Иногда неопытные садоводы излишне усердно подходят к процедуре обрезки яблони – чрезмерно укорачивают побеги, вынуждая дерево в каждом последующем сезоне тратить силы не на плодоношение, а на наращивание новой вегетативной массы и восстановление баланса между объемом корневой системы и кроны. Другие дачники по незнанию удаляют с дерева «ненормально искривленные» кольчатки, на которых и формируется завязь этой культуры – в данном случае говорить о плодоношении вообще не приходится.

Поэтому прежде чем с раздражением рассматривать ветви своей яблони, отыскивая на них завязь, внимательно проанализируйте свои действия – может быть причиной ежегодных разочарований является не «упрямый характер» растения, а ваши личные ошибки в уходе за этой культурой?

Кудрина Ирина















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::. прочитало: 215 | автор: sadovod | Вчера, 09:56 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.