

::. Зимне-весенняя обрезка плодовых деревьев – без риска для здоровья | Ваш сад Зимне-весенняя обрезка плодовых деревьев – без риска для здоровья

Преимущества обрезки при небольших отрицательных температурах воздуха очевидны и описаны на страницах газет неоднократно. Мало, однако, освещены вопросы оснащения и соблюдения безопасности при проведении этого важного агротехнического мероприятия. Производя обрезку (формировку крон) плодовых деревьев, как семечковых, так и косточковых, я неоднократно сталкивался не только с отсутствием навыков работы с тем или иным специальным инструментом (секаторами, ножовками, ножами и пр.) у владельцев садов, но и с пренебрежительным отношением к собственной безопасности.



Итак, независимо от сезона производства работы вам необходимы следующее оборудование и инструменты: лестница и (или) стремянка; ножовки различной длины развода полотна и высоты зуба; секаторы (ручные, кустовые, воздушные); скребки, ножи, кордщетка (для обработки штамба); садовый вар, шпатель или кисточка для обработки ран и срезов.

А также: защитные очки (не стеклянные), перчатки (удобные для работы и достаточно плотные) – для защиты кистей рук от случайных порезов инструментом и царапин сучками, и обувь, которая не должна скользить на мокрых или обледенелых ветвях. Ножи, секаторы, ножовки, скребки должны быть острыми и с удобными рукоятками; желательно прикрепить к ним крючки из мягкой (медной, алюминиевой) проволоки, чтобы не держать в карманах или на снегу. Особые требования предъявляются к лестницам и стремянкам. Если на нижних торцах лестниц (несущих стоек стремянок) закрепить куски резины, они не будут скользить по льду и мерзлой земле. Еще надежнее на торцах деревянной приставной лестницы укрепить металлические уголки. Тут и глубокий снег, и оттаявшая почва не помеха. Крайне важно, чтобы лестница, приставленная к дереву (с учетом вашего веса), опиралась не на верхнюю перекладину, а на обе стойки-тетивы, причем запас верхней части лестницы, выступающей над опорной веткой, должен быть не менее 10-15 см. В противном случае, при значительном укорачивании этой ветки она приподнимается, опора под человеком выскальзывает, а в руках острая ножовка... И даже если вы стоите не очень высоко, то вероятность травмы велика. Со стремянкой проще, но и она должна стоять прочно на четырех опорах, не шатаясь.

Из собственного опыта могу сказать, что предпочитаю стремянку, при обрезке невысоких деревьев, до 3-3,5 м, и лестницу, когда речь идет о мощных деревьях старше 20 лет, с хорошо развитым прочным стволом. Бывает с лестницы необходимо зайти в крону. Делайте это не спеша, выбирая для опоры ступни сучья с углом отхождения не менее 50-60° и, конечно, не усохшие. Произведя необходимую обрезку (укорачивание, вырезку, чеканку и т. д.), не спускайтесь по веткам или по лестнице, держа в руках инструмент, повесьте его, используя крючки, пониже, чтобы потом достать с земли, или просто сбросьте на видное место.

Вообще, перемещаясь на значительной высоте, старайтесь держать руки свободными. Формально следует пользоваться страховочным поясом, но это сковывает свободу движений и занимает дополнительное время. Одежда должна быть свободной, не затрудняющей работу, но и не цепляющейся за ветки и плодухи, которые при неудачном повороте легко отламываются. Если необходимо удалить центральный проводник или просто укоротить верхние, сильно растущие ветви для стимулирования закладки плодовых почек, пользуйтесь, по возможности, верховым (воздушным) секатором. Рабочую (металлическую) часть к шесту подгоняйте плотнее и обязательно закрепляйте гвоздем или шурупом, во избежание соскальзывания и падения на вас. В этом смысле удобнее импортные, в частности финские и немецкие, воздушные секаторы. Они, как правило, имеют телескопическую длинную штангу и надежны в работе. Отечественный инструмент все-таки со счетов сбрасывать не стоит, при хорошем уходе и заточке он тоже служит по многу лет. Итак, соблюдая осторожность и работая исправным инструментом, затратив всего несколько дней в году, вы значительно улучшите состояние вашего плодового сада.

А. Кофман, садовник

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.