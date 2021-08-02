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::. Приобретаем саженцы осенью | Ваш сад
Приобретаем саженцы осенью
 Обычно б?льшую часть посадочного материала садоводы приобретают в питомниках осенью.
Чтобы предохранить корни от иссушения во время перевозки из питомника домой, их надо обрызнуть водой и за вернуть в пленку. Если в таком виде им предстоит провести несколько дней, то сначала корни необходимо покрыть влажной травой, соломой или мокрой тряпкой, а уже потом – пленкой. К каждому саженцу надо привязать этикетку с названием вида и сорта.
 При перевозке на транспорте ветки саженцев осторожно пригибают к стволу и привязывают шпагатом, начиная от основания корня. Смородину, крыжовник, малину лучше всего сразу посадить на постоянное место.
  Посадку саженцев деревьев на постоянное место часто относят на весну, а осенью прикапывают на зимнее хранение. Для этого сначала роют канаву глубиной 40- 50 см с отлогой южной стороной, раскладывают в ней саженцы в наклонном положении вершинами на юг, прикапывают их корни рыхлым грунтом чтобы не было пустот, а затем засыпают землей до самой кроны. Если почва сухая, то деревца хорошо поливают. Подсохшие в пути саженцы надо обязательно перед прикопкой на одни-двое суток погрузить в воду. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели, а вокруг них выкапывают круговую канавку шириной и глубиной по 20 см с отвесными стенками. Зимой саженцы засыпают снегом, а канавку, наоборот, от снега очищают.
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 15 | автор: sadovod | Сегодня, 12:47 | Комментариев 0 |
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