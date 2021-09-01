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::. Советы бывалого садовода на осенний период | Ваш сад
Советы бывалого садовода на осенний период
На осенний период рекомендованы проверенные опытом агроприемы по уходу за садом и огородом, но у практикующего земледельца на примете имеются и свои наработки и замечания, о которых в агролитературе не говорится. Вот на них-то и хотелось бы остановиться на пользу садоводу-любителю, а еще точнее, начинающему агроному.
Все знают, что осень – самое подходящее время для подзимнего полива приствольных кругов плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников, а еще пересохших за лето насыпных грядок, да и компостных куч, – в первую очередь, листового компоста. Но вот на болотистых участках в низинных местах, где близко расположены грунтовые воды, или наблюдается затопление садово-огородного участка при ливневых дождях и при неважной дренажной системе, не обеспечивающей уход с поля лишней воды, что ведет к ее застою, такой полив не нужен. Мы можем погубить корни растений (они задохнутся) от того, что к ним через толщу воды не будет поступать атмосферный воздух.
 Удаление из боязни вредителей, как нам иногда кажется, излишней коры и даже лишайников на зимний период – тоже ненужное занятие, идущее не на пользу растению. Это ведь «шуба» для дерева, природой она предназначена для защиты надземных частей растения от лютых зимних морозов и перепадов температур наружного воздуха. Следовательно, мы должны удалять (соскоблить) эту «шубу» весной или летом, когда тем более она не нужна. Тут от нее очевидный вред дереву. Да еще в это время надо продезинфицировать места повреждения живой коры 3%-м медным купоросом и замазать садовым варом. Мульчирование торфом для предохранения корней плодовых деревьев в приствольном круге тоже может иметь не всегда благоприятные последствия для штамба дерева. Возможно подопревание коры при перепадах температур, а потому такое мероприятие надо проводить подальше от ствола дерева, а не прямо под него, как приходится иногда наблюдать у некоторых садоводов-огородников. Дело в том, что мочковатые, всасывающие и питающие дерево почвенным раствором корни находятся на обочине приствольного круга – 1-1,5-2 м от штамба дерева, а у некоторых деревьев и дальше. Поэтому мульчу (лучше всего недозрелый компост) надо вносить именно туда. Эти корешки нежнее, а потому более подвержены губительному влиянию мороза, чем укрепляющие дерево в вертикальном положении толстые корни. Да и для питания дерева внесенный компост там пригодится.
 Подготовку к зиме сами растения, по зову природы, начинают задолго до наступления холодов. Наблюдательный садовод мог видеть, как еще летом мягкие зеленые растущие побеги твердеют, одревесневают и надевают на себя термоизолирующую бурую кору. Затем, завершая рост и развитие растительного организма, листья отдают растению все накопленные питательные вещества, воду – и опадают. И вот тут вмешиваемся мы – «продвинутые» садоводы-огородники. Мы тщательно сгребаем опавшую листву жесткими граблями или пружинящими листосборниками (чтобы уж до единого листочка!) в кучи и вывозим за пределы участка. Нам кажется, что этот «мусор» портит вид ухоженного надела. Зачем нам сухие листья? Нам они, может быть, и ненужны, а вот деревьям и кустарникам попросту необходимы – для утепления почвы в приствольном круге и около него. А в дальнейшем пригодится и листовой перегной, который делает почву структурной в пику старательно и без разумения разрыхленной нами в пыль, которая от осадков, ветра и нашего хождения уплотняется как камень.
 В заключение несколько замечаний о нашем «баловстве» с минеральными удобрениями. Узнав о том, что в почве содержится в среднем до 30 кг азота на сотку, но исключительно в недоступной для растений форме, мы без меры вносим азотные удобрения в приствольные круги, независимо от сезонов. Но для успешной перезимовки растений в почву нужно вносить фосфорные и калийные, а отнюдь не азотные удобрения. Нужны еще и микроэлементы – предпочтительно вносить древесную золу, желательно березовых пород.
 И. Кривега
Газета «САДОВОД»





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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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