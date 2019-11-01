Почему яблоня осенью не сбросила листья?

Садоводу важно помнить, что окончание роста, вызревание побегов и листопад характеризуются подготовкой и вступлением растения в состояние покоя, Но бывают случаи, когда этот процесс нарушается, задерживается осенний рост побегов, дерево не сбрасывает листья до заморозков. Такие растения обладают пониженной зимостойкостью и могут вымерзнуть зимой.



Какие причины приводят к нарушению роста и развития плодовых?

Их несколько. Неправильное внесение удобрений. Азотные удобрения, внесенные в конце лета или осенью в период прекращения роста деревьев, оказывают отрицательное влияние. Избыток азота в почве может вызвать вторичный рост побегов, привести к запаздыванию с листопадом и задержке с вызреванием побегов. Задерживают рост побегов и неблагоприятные погодные условия: теплая осень с повышенной влажностью воздуха и почвы, высокие температуры воздуха, отсутствие солнечных ясных дней. Вторичному росту способствует и неправильная обрезка плодовых деревьев.

Кроме того, если садовод выращивает южные сорта плодовых деревьев, возможно также запаздывание с окончанием их ростовых процессов. Южным сортам нужна большая сумма активных температур за вегетационный период. Правильный подбор районированных сортов плодовых культур для данного района и правильный уход за ними позволяет управлять ростом и развитием плодовых культур, получать высокие урожаи и повышать их зимостойкость.

В. Пономаренко академик Петровской академии наук

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