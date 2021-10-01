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::. Заботы садовода в октябре | Ваш сад
Заботы садовода в октябре
Первая половина октября - окончание вегетации плодоносящих деревьев, которое определяется по листопаду. Иногда начало и завершение листопада существенно отличаются. Если листва желтеет и опадает слишком рано, дерево испытывает дефицит влаги и питательных веществ.
В октябре, когда температура понижается, развитие цветковых почек еще продолжается, а рост корней не прекращается. В связи с этим в начале октября плодово-ягодные деревья ранних и средних сортов, хорошо бы подкормить раствором коровяка. В первую очередь это касается деревьев, с которых рано опадает листва.
Опасения относительно нового роста побегов излишни. А корни будут запасать питательные вещества на весну в течение довольно продолжительного времени. Некоторые садоводы сгребают палую листву в кучи и получают листовой перегной – самое лучшее удобрение. Кучи должны быть прикрыты пленкой. В противном случае они, пропитавшись дождевой водой, долго не оттают весной.
 По мере наступления октября компостные кучи необходимо хорошо перелопатить. Не успели выкорчевать насаждения, отжившие свой век? Срочно сделайте это в октябре!
По окончании октябрьского листопада деревья по возможности следует освободить от остатков листьев и высохших плодов - на них могут остаться гнезда вредителей и кладки их яиц. Как только эта работа будет выполнена, кору и почву под деревьями, в целях истребления болезнетворных грибов необходимо опрыскать 1%-м раствором мочевины.
Сад и садовые домики нужно очистить от любых съедобных остатков, т. к. они могут привлечь внимание грызунов. Разложите приманки с отравой рядом с компостными кучами и по садовой территории под постоянным задернением. Остатки соломы, хвороста и сена тоже снимают.
Под стланцевыми яблонями, перед пригибанием ветвей, рекомендуется установить ядовитые приманки. Это предотвратит повреждение коры и камбия грызунами.
Если деревья, особенно молодые, растут открыто, для защиты их от нашествия мышей и зайцев обвяжите стволы побегами подсолнечника, малинами, лапами ели верхушками вниз, однако, наилучший вариант – это проволочная сетка. При этом материал должен прилегать к стволу как можно плотнее.
Первые числа месяца - период окончания уборки яблок подзимних сортов. После сбора плодов ловчие пояса, изготовленные из соломы и гофрированной бумаги, снимают со штамбов деревьев и сжигают.
Пояса, изготовленные из мешковины, следует прокипятить, вследствие чего гусеницы- плодожорки погибают. Затем пояс прополаскивают, высушивают и складывают для хранения. Теперь он пригодится только в следующем сезоне.
В середине месяца, а в идеале - в сентябре, основания и штамбы скелетных ветвей очищают от отмершей коры с помощью деревянного скребка. Но перед тем как этим заняться, подстелите под дерево пленку.
Почву в приствольных кругах деревьев и кустарников перекопайте с оборотом пласта. Таким образом, вы уничтожите вредителей, притаившихся в ее верхних слоях. А наряду с этим, для более комфортной зимовки окучьте сливу слоем земли 15- 20 см, а посадочный материал плодовых деревьев прикопать на зиму и обмотать еловыми ветками.
По мере завершения обильных дождей, но до того, как наступит стабильно холодная погода, рекомендуется побелить штамбы и скелетные ветви яблони и груши, а  также кустарники сливы. Это предотвратит зимне-весенние солнечные ожоги. В сухую погоду заново покрывают масляной или водоэмульсионной краской раны на штамбах и сучьях.
Во избежание отлома скелетных ветвей облепихи и красной смородины весной, в период оседания снега, привяжите их к вертикальным или наклоненным опорам, что немаловажно для ветвей, которые отходят от ствола под острым углом. Хорошая альтернатива подвязки к опорам - связка ветвей по принципу снопа.
В октябре надлежит закончить влагозарядковые поливы и приступить к мульчированию почвы. Рекомендуется смочить почву на глубину до 50 см, благодаря чему она медленнее промерзнет, и, соответственно, дерево легче перенесет зиму.
В первой декаде месяца необходимо завершить посадку плодоносящих деревьев и кустарников. А по мере необходимости взрослые деревья пересаживают на новое место. В ямы, выкопанные для весенней посадки, вносят удобрительную смесь. Для того чтобы весенние талые воды лучше впитывались в почву и задержались в ней, поперек склона через каждые 5-10 м выкапывают водозадерживающие канавы.
До того как начнут господствовать холода, пока еще гибкие ветви стелющихся деревьев, следует прижать к земле, закрепить крюками, переплести между собой или придавить досками. Неморозостойкие сорта на зиму пригибают к земле и укрывают ботвой. Небольшие просветы допустимы.
Если почва легкая, в бесснежную зиму корневая система растений может основательно промерзнуть. То же самое относится к садам, в которых деревья высажены на холмах. И в том, и в другом случае землю перед выпадением снега необходимо утеплить, и для этой цели подойдет любая мульча: торф, лесная подстилка, хвойные иглы или компост. Можно воспользоваться опилками, но тогда ранней весной нужно внести азотные удобрения в соотношении 15-20 г на 1 м2. Но таким утеплением, как и обвязкой стволов, не стоит заниматься до наступления настоящих морозов. Данная процедура препятствует закалке растений.
Деревья и кустарники, которые только что посажены, следует окучить на высоту 10-15 см и закрыть мульчей. Это убережет их от повреждений зимой.




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::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Сегодня, 17:10 | Комментариев 0 |
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