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::. Субтропические культуры в Ростовской области | Ваш сад
 Субтропические культуры в Ростовской области
       Мой дед после войны в конце сороковых годов переехал из Сибири на постоянное место жительства в город Таганрог. Как он рассказывал, ещё тогда у нас практически не было грецкого ореха, персика, абрикоса. Виноград был только простой зимостойкий сорт Изабелла и Лидия. И вот, он коренной сибиряк, из Ташкента привёз лучшие тогда сорта винограда: очень крупный красивый сорт Тайфи Розовый, даже чересчур сладкие сорта Мадлен и Мушкетный, великолепный классический сорт чёрно-синий Киш-Миш, и настоящий Дамские Пальчики. Они и сейчас у меня есть. А грецкий орех, персик, абрикосы разных сортов стали у нас повсеместно в Ростовской области и намного севернее в Воронежской и даже в Подмосковье и везде по России. Приезжие и гости удивляются, что у нас они растут прямо на улице, а плоды падают на тротуар.
  Я и сейчас стараюсь приобретать к себе в коллекцию какие-нибудь оригинальные субтропические культуры. Привозил с Кавказа магнолии, родендроны. Даже цвели они, но постепенно сходили на нет: не хватает среднегодовой температуры. Сейчас занялся инжиром, гранатом, хурмой, крупноплодной ежевикой современных сортов. Кстати, сейчас у нас в Ростовской области — это очень модная культура — все гоняются за хорошими зимостойкими и урожайными сортами, подходящими для нашей местности. Вот и я приобрёл хорошие сорта инжира: Чёрный Принц, Адриатический, Медовый, Кустистый и много других. Гранат сорта Рубиновый, хурма Бычье Сердце и другие. Много взял уже местных сортов без названия, ранее привезённых из Армении, Кавказа и Крыма.
 Из собственного опыта понял, что у нас в более холодном климате надо научиться закрывать растения зимой, чтобы они не замёрзли и не запрели. Я лично инжир и гранат формирую не деревом, а кустом. К осени оставляю от трёх до шести хороших веток, идущих от земли, остальные обрезаю.
 На зиму урываю так: ветки связываю, затем в один-два слоя обматываю геотекстилем и прижимаю к земле, но не вплотную. Затем укрываю подсобным материалом: шифер, деревянные щиты, а сверху старый палас или рубероид. Обязательно нужна воздушная прослойка внизу, чтобы ветки не запревали. Также можно укрывать инжир и гранат, укладывая в предварительно вырытый земляной ров с воздушной прослойкой. Уже несколько лет получаю небольшой, но стабильный урожай инжира местных сортов. Также хороши для нашей местности сорта Чёрный Принц и Медовый. Гранат очень красиво и декоративно цветёт, но начинает позже плодоносить — обычно на 3-4 год. Лучше на зиму оставлять не более 5-6 хорошо вызревших веток. Все эти культуры любят хороший полив. Обычно ничем не подкармливаю, лишь для вызревания веток и урожая обрабатываю растения и поливаю раствором монофосфата калия. Вот в принципе весь мой опыт в освоении субтропических культур в Ростовской области. В планах приобрести и возделывать киви и фейхоа. Считаю, что и во всех регионах нашей страны можно выращивать субтропические культуры, разве что исключение — крайний север. Так что и вы дерзайте, пробуйте… Всё получится. Легко. Важно не бояться заниматься экзотическими культурами, тем более что потепление наступает везде. Удачи вам, друзья-садоводы, и хороших урожаев!
Киценко О. Н.



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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Вчера, 09:19 | Комментариев 0 |
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