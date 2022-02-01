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::. Если саженцы вы приобрели зимой, или как сохранить саженцы до посадки | Ваш сад
Если саженцы вы приобрели зимой, или как сохранить саженцы до посадки
Итак, вы приобрели в магазине, в питомнике, на выставке или в интернет-магазине саженцы роз, яблони, сливы или других декоративных или плодово-ягодных культур. Сразу поясню, речь пойдет о саженцах с открытой корневой системой. На дворе зима или ранняя весна, производить посадку рано и основной задачей является сохранить посадочный материал до посадки на постоянное место.
Внимательно осмотрите саженцы. Как правило, корешки у саженцев упакованы, а надземную часть иногда покрывают парафином для предотвращения испарения влаги, иногда оставляют в естественном состоянии.

Давайте вспомним о периодах покоя деревьев и кустарников в зимний период. Осень и начало зимы – период глубокого покоя. В этот период деревьям и кустарникам не страшны морозы, оттепели, перепады температур. Вегетация в любом случае не начнется. Но во второй половине зимы эти культуры переходят в период вынужденного покоя. Сдерживает вегетацию в период вынужденного покоя только низкая температура воздуха. Этот период наиболее опасен для растений. Оттепели могут спровоцировать вегетацию и тогда зимостойкость садовых растений теряется безвозмездно. При последующих заморозках деревья и кустарники могут сильно пострадать.
Именно в состоянии вынужденного покоя находятся наши саженцы, приобретенные во второй половине зимы или ранней весной, но, возможно, вегетация уже началась. Наша задача внимательно осмотреть саженцы и определить в каком состоянии они находятся. А вегетация начинается с набухания и распускания почек.
Определили?
Если саженец находится в состоянии покоя, то надо постараться его не разбудить, а как мы уже знаем, его сон сдерживает низкая температура воздуха. Такой саженец помещают в холодильник, если есть такая возможность, в погреб, держат на лоджии, но необходимо следить, чтобы саженцы не замерзли при низкой температуре. Каждая культура предъявляет свои требования к температурным режимам в зимней период, но интервал от -5оС до + 4оС будет удобным для всех культур. При такой температуре саженцы, находящиеся в покое, не подмерзнут и не войдут из состояния покоя.  
Способов хранения саженце много, но поделюсь своим опытом. В прошлом году приобрел саженцы роз и сливы в интернет-магазине. Сначала я проверил их состояние, убедился, что все саженцы находятся в покое, почки спящие. Корневая системы саженцев упакована, завернута в полиэтилен. Корешок саженца при зимнем хранении обязательно должен быть влажным. На вес было понятно, что влаги в упакованных корешках достаточно. Только у одного саженца, мне показалось, что упакованный корешок немного легче, чем у других. Исправить эту оплошность можно с помощью обычного шприца.

Теперь все готово. Для эксперимента я испробовал два варианта.
Первый вариант. Все саженцы я уложил в коробку, запаковал её, чтобы во время весенней оттепели коробка не намокла, и закопал коробку под снег, так, чтобы над ней слой снега был см 50-60. И оставил до весны.
Второй вариант. Прикопал саженцы в теплице.
В этом случае корешки необходимо освободить от упаковочного материала и расправить, что я и сделал. Далее я выкопал яму см 50 глубиной.  Если саженцев много, то выкапывается канавка такой же глубины. Южная сторона канавки делается наклонной. После этого саженцы укладываются, корень присыпают почвой и после этого производится обильный полив. Как мы уже знаем, корень должен быть влажным, кроме того, обильный полив позволяет устранить пустоты в области корневой системы. Когда вода осела, закапал саженцы, оставив на поверхности небольшую часть, которую накрыл несколькими слоями нетканого материала.
Далее ожидание весны и результатов.

Сразу скажу, что в том и другом случаях сохранились все саженцы. Но вот только в теплице в конце марта - начале апреля температура воздуха в солнечные дни поднималась до 20оС и более. И конечно при такой температуре период покоя у саженцев быстро закончился и оставленные на поверхности побеги распустили листочки в то время, как под слоем снега и в солнечную, и в морозную погоду температура была стабильной и соответствовала требованиям саженцев, находящихся в покое. Такие я получил результаты в прошлом году.

Но мы не рассмотрели другой вариант. Когда на приобретенных саженцах уже набухают почки и листья распускаются. Это означает, что растение вышло из состояния вынужденного покоя и настал период вегетации. Мне приходилось слышать и читать рекомендации, где специалисты предлагают оборвать набухшие почки и листочки и хранить саженцы в каком-либо прохладном месте: на лоджии, в подвале или в холодильнике. Дело в том, что набухшие почки и появившиеся листочки – это уже следствия того, что в растении начались сложные биохимические процессы, растение вышло из состояния покоя, и процесс этот уже необратим, как бы мы не обрывали листья. Такие саженцы тоже в конечном итоге будут высажены весной на свои места, но сохраняют их несколько иначе. А именно необходимо освободить корешки от упаковки, расправить, подрезать поломанные и очень длинные. Это сделать надо обязательно, иногда производители сгибают и складывают длинные корни саженца. После этого каждый саженец высаживают в персональные тары, поливают, и чтобы процесс вегетации не пошел быстрыми темпами ставят в прохладное, но светлое место. Весной саженцы высаживают на свои постоянные места.




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::. прочитало: 10 | автор: sadovod | Сегодня, 19:17 | Комментариев 0 |
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