



::. Формирование простой округлой или широкопирамидальной кроны | Ваш сад / Яблоня Формирование простой округлой или широкопирамидальной кроны

Всем известно, что обрезка, а именно формирование формы кроны молодого дерева, задерживает период вступления его в плодоношение. Но сформированная крона - это залог долголетнего, ежегодного плодоношения, так как данный прием препятствует загущению, а значит - преждевременному старению ветвей. Так для чего же садоводы искусственно формируют кроны молодых яблонь?

Основная цель обрезки, как мы сказали ранее создание долговечной кроны, ежегодно плодоносящей, дающей максимально высокий урожай плодов и обладающей хорошим побегообразованием. Кроме этого, крона яблони должна быть хорошо и равномерно освещена, это нужно не только для нормального роста дерева, но и для получения кондиционного урожая, так как только освещенные солнцем яблоки приобретают стандартную, свойственную сорту окраску или румянец. Не менее важно добиться того, чтобы крона яблони не выходила за границы отведенного ей пространства ни в ширину, ни в высоту. Это очень важно для общей освещенности сада, а также для удобства самого садовода при уходе за взрослой яблоней и сборе урожая.

Обычно формирование кроны у яблони завершается к 7-10-летнему возрасту и в дальнейшем обрезка проводится с иными целями: осветление кроны, стимулирование роста молодых побегов, омолаживание и др. Именно поэтому формирующую обрезку стоит рассмотреть отдельно.

Наилучшим временем для формирующей обрезки считается весна, не позднее чем за 2 недели до начала активного сокодвижения. Знать оптимальное время для формирующей обрезки особенно важно начинающим садоводам или не слишком умелым «садовым хирургам».

Второй важный шаг - выбор формы кроны. Форма кроны различна не только у различных видов деревьев, но даже у различных сортов одного дерева (яблони). Форма кроны является одним из признаков сорта. Она может быть пирамидальной (широкопирамидальной), шаровидной (широкошаровидной), округлой (широкоокруглой, плоскоокруглой), узкоконической.

Искусственная крона может быть плоской (пальметты и кордоны) или округлой.

Выбор формы зависит не только от вашего личного вкуса, но и от сорта яблони, от ее сильно или слаборослости, от размеров сада, а также от того, насколько интенсивным вы планируете свое плодоводческое хозяйство. Разберемся по порядку.

Обрезка в зависимости от сорта предполагает поддержку и развитие генетически заданной формы кроны. В любом случае штамб делается не ниже 30-40 см, все ниже расположенные веточки вырезают «на кольцо». Обрезку одногодичных побегов у яблони с пирамидальными кронами (китайка и др.) выполняют с целью расширения кроны. Срезы делают на наружную почку, то есть верхняя почка на остающейся ветви должна быть с наружной стороны. На кольцо вырезают те веточки, которые растут внутрь кроны. У сортов с шаровидной, раскидистой кроной подрезают или удаляют свисающие к земле ветви. Раскидистую крону нужно «закрепить», укоротив годичные побеги на внутреннюю почку. Высота деревьев при простой формирующей обрезке должна быть в пределах 2,5-3 м.

Высокое дерево неудобно при сборе урожая. Ограничение в высоту также достигается обрезкой: для этого центральный проводник срезают «на кольцо» над последней горизонтальной веткой.

Выбор формы кроны зависит также от сильнорослости дерева. Сейчас сильнорослые подвои используют редко, на них яблони способны вырастать до 6м. Среднерослое дерево путем формирующей обрезки можно превратить в полукарлика, очень удобного в уходе и при сборе урожая, придав его кроне чашевидную форму. Это достигается обрезкой проводника и формированием ветвей каждого яруса как отдельных стволов. Рассмотрим два примера.

Первый пример - формирование простой округлой или широкопирамидальной кроны.

Первый ярус из 3-4 боковых ветвей образуется на саженце уже в питомнике либо в первый сезон после посадки в сад (если это однолеток). Обычно в первый год обрезку не проводят, давая саженцу прижиться, но на другой год центральный проводник следует обрезать на высоте 80-100 см от веток первого яруса (на нем должно остаться 8-10 почек), чтобы стимулировать ветвление и получить второй ярус. Нужно следить, чтобы между лидером и ветвями яруса всегда сохранялось соподчинение, то есть он был бы выше их примерно на 20 см. Весной следующего года из новых веток выбирают 2-4 наиболее сильных и удачно расположенных - из них формируют второй ярус, остальные вырезают на кольцо. Проводник снова обрезают на высоту около 80 см над верхним разветвлением. Ветви второго яруса укорачивают, если нужно, для соподчинения. В дальнейшем в течение следующих двух лет выращивают третий и четвертый ярус до достижения стволом высоты 2,5-3 м, после чего побег продолжения вырезается на кольцо над последней веткой. Данная обрезка не вынуждает садовода коренным образом перестраивать рост дерева, она учитывает особенности его роста и свойственную конкретному сорту форму кроны.

А. Кремнева (Продолжение следует)

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::. прочитало: 83 | автор: sadovod | Вчера, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.