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::. Свои садовые яблочки: скрытая угроза | Яблоня / Здоровье дачного участка
Свои садовые яблочки: скрытая угроза
Что может быть приятнее теплым августом сорвать кисленькую Антоновку или сладкую Медуницу с заботливо выращенной яблони? Этот волшебный момент буквально возвращает нас в детство, когда садовое яблочко казалось вкуснейшим угощением.
Зачастую огородники и садовники во время сбора яблочного урожая сталкиваются с червоточинами на плодах. Уже долгие годы в народе бытует мнение, что червоточина – главный признак своего урожая, выращенного собственными руками и экологичного. А главное, без всякой там химии!
Но немногие знают – дырки в яблоках опасны.


В чем опасность червоточин?
Червоточины появляются из-за вредителей. Наличие червоточины – признак поврежденного плода. И тогда «экологически чистое» яблоко становится непригодным для употребления и просто опасным для человеческого организма.
Если яблоко поражается вредителем, во всех растительных тканях запускаются дегенеративные процессы. Кроме того, в червоточинах вредители могут оставлять яйцекладки, в которых будут появляться личинки.
«Ничего страшного, подумаешь, скушали одно червивое яблоко. Это ведь все природное, переварится!». Именно так думают многие. Но главная опасность заключается в особенностях вредителя, который поражает яблоки.

Знакомьтесь, плодожорка!
Плодожорка – это бабочка из семейства Листовертки. Питается садовыми культурами, нанося им огромный урон. Отличается стремительным размножением, очень быстрым развитием и плодовитостью. Именно по этим причинам борьба с плодожоркой часто не может увенчаться успехом.
При выращивании яблок, персиков, абрикосов, груш, слив и других культур в агропромышленных масштабах в обязательном порядке проводятся пробы на наличие заражения плодожоркой. Если на деревьях обнаруживаются плодожорки, все плоды, располагающиеся поблизости, уничтожаются.
Плодожорки, попадая в организм человека, могут вызывать симптомы отравления (иногда ярко выраженного). Не стоит забывать и о том, что насекомое может быть инфицировано, что также наносит вред здоровью. Известны случаи постепенной интоксикации, когда попадающие в организм человека вредители способствовали разрушению бактериальной микрофлоры.

Нужно ли выкидывать поврежденный урожай?
Да, если не хотите постичь все «прелести» интоксикации организма. Но в случае с плодожоркой лучше сработать на опережение и навязать ей борьбу. Если ничего не предпринимать, есть риск потерять до 50-70% урожая.
Химия, которая иногда используется в агропромышленных комплексах, не самый лучший вариант. Пестициды прошлого века могут накапливаться в плодах и почве, а также они токсичны для человека.
Чтобы не испортить экологическую чистоту яблок и защититься от нашествия плодожорки, эксперты рекомендуют использовать проводить грамотную обработку яблонь инсектицидами нового поколения.

Чем отличаются инсектициды нового поколения?
Основное отличие – состав. При разработке таких инсектицидов используются специальные компоненты, которые не накапливаются в плодах, а распадаются в течение непродолжительного времени.
При этом некоторые виды современных инсектицидов обладают уникальным действием: они обездвиживают вредителей, лишая их способности питаться и размножаться.
Таким образом, своевременное использование инсектицидов нового поколения позволит избежать появления плодожорки, а главное – защитить урожай и собственный организм.





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::. прочитало: 138 | автор: sadovod | Вчера, 18:18 | Комментариев 0 |
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