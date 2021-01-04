Сорта груш для центральных регионов России

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Грушей славятся южные районы нашей страны. В центральных же регионах, а тем более в Сибири, груша почти редкая культура. Памятные старшему поколению культивируемые здесь ее основные сорта – Бессемянка и Тонковетка – в большинстве были уничтожены морозом в суровую зиму 1978-1979 годов. И быть бы груше в Красной книге, если бы в последние годы не завершилась начатая еще И. В. Мичуриным столетняя работа по созданию ее новых сортов.

Это прежде всего сорта Тимирязевской сельскохозяйственной академии: Чижовская, Лада, Память Жегалова. Они ценятся за скороплодность, высокую зимостойкость, устойчивость к парше, небольшие размеры деревьев, овальной и даже округлой формой напоминающие яблоню. Масса плодов у Лады – 90-110 г, у Чижовской – 110-140 г и еще больше у Памяти Жегалова.

Плоды различаются по форме: от усеченно-конической у Лады до удлиненных, типично «грушевидных» у Чижовской и Памяти Жегалова. Они сочные, хорошего кисло-сладкого вкуса, без твердых «камней» и терпкости и даже могут быть сравнимы с плодами южных сортов. Созревают постепенно: первыми подходят плоды Лады (примерно начало августа), затем Чижовской (середина–конец августа) и замыкает парад Память Жегалова (сентябрь).

Если срок хранения Лады две недели, Чижовской немного больше месяца, то плоды Памяти Жегалова хранятся до января, а в холодильнике, при температуре 0...2°C, – до марта. При съеме с дерева плоды Памяти Жегалова очень твердые и терпкие, но уже через месяц обретают вполне хороший вкус. Обратите внимание и на новую плеяду сортов Тимирязевской академии: из летних – Липеньская (созревает на 7-9 дней раньше Лады), Обильная (выделяется высокими урожаями) и Рогнеда (выгодно отличается от Лады более крупными плодами); из осенних – Память Анзина, Потаповская, Осенняя крупная. Славятся и новые сорта, выведенные в Мичуринске. Среди них все большей популярностью пользуется сорт Памяти Яковлева. Он выделяется зимостойкостью, устойчивостью к парше, высокими урожаями (до 70 кг с 13-летнего дерева) и ранним началом плодоношения – на 3-4-й год после посадки в сад. Особо ценные свойства сорта – самоплодность и низкорослость деревьев. Время созревания – сентябрь, в условиях плодохранилища плоды сохраняются до ноября. Плоды достаточно крупные (110-150 г), широкогрушевидной формы, бугристые, золотисто-желтого цвета с оранжевым румянцем, сладкие, с незначительной кислинкой и очень приятным ароматом. Всем членам семьи наверняка понравится и сорт Скороспелка из Мичуринска: детям – за очень раннее созревание плодов (с середины июля) и их приятный кисловато-сладкий вкус, а вам, хозяюшки, – за возможность готовить из его некрупных желтоватых плодов великолепные компоты. Сорт относительно зимостоек и очень урожаен – до 50 кг с 10-летнего дерева. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Если у вас есть желание выращивать груши с длительным периодом хранения плодов, то рекомендуем сорта Белорусская поздняя (плоды хранятся до января–февраля), Тихоновка (срок хранения плодов – до конца декабря) и Бере зимняя Мичурина (плоды хранятся до марта). Кстати, Бере зимняя Мичурина один из немногих сортов, который районирован сразу в двух крупных регионах – Центрально-Черноземном и Нижневолжском. Вот только черенки для размножения Бере зимней надо брать строго с типичного для этого сорта дерева. Замечательные сорта груши созданы и для жителей Сибири: Лель, Перун, Сварог, Каратаевская, Купава. По видимому, они еще более зимостойки, нежели уже названные сорта для Центра России, но качеством плодов (величиной и вкусом) мало чем от них отличаются, а потому годятся для культивирования и за пределами Сибири. Первыми, еще в середине августа, созревают плоды у сорта Лель, но хранятся они, к сожалению, всего лишь около двух недель. К середине сентября поспевают Купава и Каратаевская, плоды их тоже хранятся не более двух недель. В конце сентября созревает Сварог, плоды хранятся до 15-20 дней, а в холодильнике – аж до Нового года. Позже всех, в середине октября, созревают плоды сорта Перун, в холодильнике они сохраняются до января. Перун самый крупноплодный из сибирских сортов – средняя масса плодов 138 г, и к тому же они очень красивые – грушевидной формы, желтые, с большим ярким румянцем. Не менее замечательные сорта груши созданы и на Урале. Среди них один из лучших сортов по вкусовым качествам – Сказочная, сверхранний и не менее вкусный сорт Красуля и один из лучших сортов с периодом хранения плодов до Нового года – Декабринка. Верните грушу в сад. Этим вы не только увеличите питательное разнообразие вашего стола, но и получите ценное лекарственное растение. Ведь плоды груши содержат арбутин, предупреждающий заболевания почек и мочевого пузыря, а также хлорогенную кислоту, которая обладает желчегонным и капилляроукрепляющим действием.

И. Исаева, докт. с.-х. наук







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::. прочитало: 142 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.