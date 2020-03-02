Летние старорусские сорта яблони (КАЛЬВИЛЬ белый летний)

Старый русский сорт центральных и северо-западных районов России. Ф. Овсянников отмечал, что "это один из лучших наших летних столовых сортов яблок, по качеству плодов и по полной нечувствительности дерева к морозам он заслуживает широкого распространения в северных и средних районах".

Дерево с овальной и сжатоовальной кроной. Листья выше средней величины, с черешком средней длины. Плоды средней величины, массой 80-100 г, округло-конические с небольшими ребрами, желтого цвета, кисло-сладкого вкуса. Углубления у плодоножки почти нет, бывают выросты у плодоножки.

Созревает во второй половине августа. Сохраняется две-три недели. Скороплодный, урожайный, зимостойкий в условиях Ленинградской области.

В. Пономаренко, доктор биолог. наук

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