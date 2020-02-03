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::. Летние старорусские сорта яблони (Мирончик) | Ваш сад / Яблоня
Летние старорусские сорта яблони (Мирончик)
МИРОНЧИК. Старый русский сорт, происхождение которого нам не известно. Впервые о сорте под этим названием рассказал садовод Грелл. Дерево образует редкую, но хорошо облиственную метловидную крону с прочными основными ветвями. Листья удлиненно-овальной формы, средней и выше средней величины, блестящие. Плоды мелкие, массой 60 г, округло-овальной и овально-конической формы, бледно-желтые, почти белые, с красной полосатостью, с рыхлой мякотью пресно-сладкого вкуса, с легкой горчинкой. Созревают плоды в августе и к хранению непригодны. Употребляют их в свежем виде сразу после съема.
Сорт очень высокозимостойкий. Хорошо растет и плодоносит на севере Ленинградской области и в Карелии. Деревья на севере достигают возраста до 100 лет.

В. Пономаренко, доктор биолог. наук
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 11:04 | Комментариев 0 |
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