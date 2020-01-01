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::. Мелкоплодные сорта яблони (китайки) | Ваш сад / Яблоня
Мелкоплодные сорта яблони (китайки)
Большой декоративностью обладают мелкоплодные сорта яблони, известные под названием китаек. В народе их называют райскими яблочками. Китайки в Ленинградской области неприхотливы, морозоустойчивы и очень урожайны. Мелкоплодные сорта отличаются разнообразием форм и окраски плодов. Очень декоративны китайки во время цветения и в период созревания, когда желтые, красные, полосатые плоды висят на дереве гирляндами или пучками по 6-8 штук. Приятен и своеобразен вкус свежих плодов, из которых можно готовить соки, компоты, варенье, джемы, повидло. Из большого числа китаек мы предлагаем краткое описание некоторых из них.
Анисик омский. Дерево с овальной или круглой кроной средней густоты. Листья от средней величины до крупной. Цветение в Ленинградской области раннее. Плоды мелкие, массой около 2,5 г, округлой формы, с ровной поверхностью, с ярким темно-красным румянцем на большей части поверхности. Мякоть желтоватого цвета, плотная, сочная, кисло-сладкая. Сорт осенний, высокозимостойкий, высокоурожайный. И, конечно, декоративный.
Гислок. Дерево мощное, с раскидистой кроной и толстыми основными ветвями. Листья средней величины, ярко-зеленые, блестящие, овальной формы. Цветение раннее. Плоды мелкие, массой около 30 г, округлой формы, почти сплошь окрашенные в ярко-красный цвет, с голубоватым восковым налетом. Мякоть желтоватая, плотная, терпкого, кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают во второй половине сентября, сохраняются до марта. Урожайность высокая, плодоношение ежегодное. Сорт высокозимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням.
Долго. Дерево округлой формы со слегка раскидистой кроной. Листья темно-зеленые, удлиненно-эллиптической формы. Плоды мелкие, массой около 10 г, овальной формы, ярко-красные, с голубоватым налетом, внешне похожи на сливу. Мякоть плода кремовая, плотная, сочная, с сильным ароматом, приятного кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа, могут храниться до декабря. Сорт очень декоративен, урожайный, зимостойкий, не поражается паршой. Цветки белые, но имеются формы с красными цветками. Когда цветет такая яблоня, кажется, что дерево полыхает пламенем. К сожалению, в наших садах такие яблони встречаются довольно редко. Плоды пригодны для различных видов переработки: на соки, компоты, мармелады, варенье, цукаты и т. д.
Бельфлер красный. Дерево сильнорослое, образует округлую крону. Листья с красноватыми жилками, цветки розового цвета, плоды темно-красные, с розовой мякотью, выше средней величины, плоскоокруглые, слабо-серебристые, мякоть бледно-розовая, кисловато-сладкая. Плоды сохраняются до февраля.
Бельфлер рекорд. Дерево сильнорослое, с хорошо облиствленной кроной. Зимостойкое, устойчивое к грибным заболеваниям. В пору плодоношения вступает на 5-6 год, урожайность хорошая. Плоды выше средней величины, около 110 г, округло-конические, темно-карминовой окраски, мякоть розоватая, рыхлая, крупнозернистая, с приятным кисло-сладким вкусом и тонким ароматом. Потребительская зрелость плодов наступает в декабре, в лежке сохраняются до февраля-марта.
Комсомолец. Дерево небольшой величины, зимостойкое. Плоды средней величины, округло-конические, с неровной поверхностью. Кожица сплошь покрыта размытым темно-красным и ярко-розовым румянцем. Мякоть розовая, плотная, средней сочности, кисло-сладкого вкуса. Потребительская зрелость плодов наступает в конце сентября, в лежке сохраняются до февраля.
Яхонтовое. В условиях Ленинградской области дерево невысокое, с округлой кроной. Плоды среднего размера, округло-конические или конические, с широкими ребрами. Окраска темно-красная, с сизоватым налетом, придающим фиолетовый оттенок. Мякоть ярко-красная, плотная, сочная, кислого вкуса. Плоды созревают в конце сентября, сохраняются до мая.
Мы привели только некоторые сорта яблони, которые можно использовать как прекрасные декоративные растения и как плодовые. Посадка и уход за декоративными яблонями такие же, как и за обычными сортами.
В. Пономаренко,
академик Петровской
академии наук
Газета «САДОВОД»


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::. прочитало: 127 | автор: sadovod | Вчера, 11:09 | Комментариев 0 |
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