



::. Слива в саду | Ваш сад / Слива Слива в саду

Слива является ценным плодовым растением Ленинградской области. В ее плодах содержатся важные, биологически активные вещества и витамины. Они благотворно влияют на организм при атеросклерозе, гипертонии, лучевой болезни, аллергии, выводят из организма радиоактивные вещества и тяжелые металлы, улучшают состав крови и повышают обмен веществ. Сливы употребляют в свежем виде и переработанном: компоты, варенье, конфитюр, сушка. Плоды можно также и мариновать.

В своем развитии у сливы можно отметить три основные периода: рост, плодоношение и отмирание. В период роста слива быстро увеличивается в размерах, образуя ежегодно сильные приросты. У дерева этот период продолжается от 4 до 8 лет и во многом зависит от погодных условий и ухода. В период роста садоводу важно быстрее создать остов дерева и сформировать крону. В начале периода плодоношения дерево продолжает расти и уже к 8-12 годам достигает предельных размеров. В период старения и отмирания у дерева образуются усыхающие крупные ветви, происходит загнивание древесины, появляется много корневой поросли и камедетечение на стволах и скелетных ветвях. Средняя продолжительность жизни сливы в наших условиях колеблется от 8 до 20 лет.



Слива - растение недостаточно морозоустойчивое. Для большинства сортов критической зимней температурой может быть минус 25°С, когда возможны повреждения цветковых почек, побегов, скелетных ветвей или гибель всего дерева. Зимостойкость растений зависит от общего состояния дерева, его обеспеченности запасными питательными веществами, минимальной температуры в данный период и колебаний в течение зимы. Деревья особенно страдают от перепадов температур в феврале и марте, когда после оттепелей наступает морозная погода. Если слива перезимовывает без осложнений, она обильно плодоносит ежегодно.

Довольно частыми зимними повреждениями в нашей зоне являются растрескивания коры, на месте которых начинается камедетечение и выход смолы. В солнечный зимний день темная кора ствола нагревается, а ночью она сильно охлаждается и происходит отмирание коры. Для сливы опасны и весенние заморозки во время цветения. Цветки погибают уже при незначительных отрицательных температурах, что может привести к гибели всего урожая.

Для сливы вредна переувлажненность почвы. Избыточная влага в почве приводит к гибели корней. Особенно губительны для растения застойные и высокие грунтовые воды. Для посадки сливы следует отводить сухие, хорошо освещенные и более теплые склоны юго-восточной или западной экспозиции. Они менее подвержены зимой холодным ветрам. Слива на северных склонах чаще обмерзает даже в обычные зимы. В качестве примера можно привести районы, где исстари сформировались местные популяции слив. Это Пулковские высоты и возвышенность в районе Антропшино.



В условиях нашей области сливу лучше сажать весной. Осенние посадки имеют слабую приживаемость и могут вымерзнуть. Для полного удовлетворения в плодах садоводу достаточно иметь на участке 3-4 дерева разных сортов. Саженцы сливы лучше размещать на расстоянии 3 м друг от друга. Копать посадочные ямы нужно за 1-3 недели до посадки, если они не были подготовлены с осени. Сливу можно сажать посадочным материалом различного возраста, но лучше саженцами не старше 2-х лет. Перед посадкой все саженцы просматривают. Обрезают секатором концы расщепленных или поврежденных корней, вырезают отдельные переплетающиеся корни. Размеры и глубина ямы зависят от почвенных условий и от характера предшествующей обработки почвы. На хорошей суглинистой почве ямы копают диаметром 60-70 см и глубиной 40-50 см. На бедных, малоокультуренных почвах посадочные ямы копаются значительно больших размеров. Когда ямы выкопаны, их заполняют плодородной землей. Посадку обычно проводят вдвоем. Саженец ставится всегда с северной стороны кола. Если он имеет искривленный штамб, то ставить его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке кривой саженец подтянется к колу и займет вертикальное положение. По мере заполнения ямы почву равномерно уплотняют ногами. У правильно посаженного дерева корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня почвы, тогда после полива и оседания почвы она окажется на уровне края ямы. Подвязку саженца следует делать сразу же после посадки. Кол должен быть на 5 см ниже основной скелетной ветки.

Осенью приствольные круги перекапывают и вносят смесь органических, фосфорных и калийных удобрений. На подзолистых почвах для улучшения развития деревьев сливы необходимо раз в 5 лет применять известкование, чтобы уменьшить излишнюю кислотность почвы (из расчета 400-600 г золы, мела или извести на 1 м 2 ).

Слива имеет хорошую возбудимость почек, побегообразовательную способность и большую силу роста побегов. При обрезке молодых деревьев обращают внимание на то, чтобы кроны сформировать с оптимальным количеством хорошо расположенных скелетных ветвей. После вступления дерева в пору плодоношения обрезку делают для поддержания силы приростов.

При хорошем уходе за почвой и достаточной обеспеченности растений влагой и питательными элементами на протяжении нескольких лет можно получать хорошие урожаи и без обрезки, но по истечении этого срока кроны одних сортов сильно загустятся в периферии и оголятся внутри, у других ветви станут голенастыми.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Слива в ленинградской области: сорта посадка и уход

Алыча в садах Ленинградской области

Сорта вишни для Ленинградской области

Уборка урожая и хранение плодов сливы и вишни

Слива: убрать и сохранить

::. прочитало: 147 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.